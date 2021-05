Limiti di velocità in Europa: 136 mila multe in 24 ore

L’Italia è al secondo posto per infrazioni ai limiti di velocità in Europa: ecco i risultati dei controlli organizzati tra le Polizie stradali europee

Il tasso di violazione dei limiti di velocità in Europa è aumentato dell’88%, secondo i risultati di un’operazione interforze tra le polizie stradali europee in 16 Paesi. Come riporta RoadPol, nei controlli al rispetto dei limiti di velocità sono incappati oltre 136 mila conducenti in contravvenzione. Ecco i dati dell’operazione Speed Marathon.

A COSA SERVONO LIMITI DI VELOCITA’ E MULTE

I risultati della maratona di velocità 2021 raccontati da RoadPol, il network di Polizie Stradali europee, sono poco incoraggianti. I rilevamenti della velocità avvenuti nelle 24 ore del 21 aprile 2021 dimostrano che le violazioni sono quasi il doppio rispetto alla precedente operazione. “La velocità in sé non è pericolosa, afferma Henk Jansen, segretario RoadPol. “Lo è, soprattutto in combinazione con altri fattori di rischio, come il traffico misto con auto, camion, moto e autobus in autostrada. Ma anche tra automobili, biciclette e pedoni nelle aree urbane”. La velocità – secondo i dati RoadPol – è la causa di circa 25 mila incidenti stradali mortali che avvengono in Europa ogni anno. “Le multe non sono l’obiettivo, ma solo il mezzo per rendere i conducenti consapevoli del loro comportamento pericoloso”, ha spiegato Jansen.

L’OPERAZIONE ROADPOL SUI LIMITI DI VELOCITA’ IN EUROPA

L’operazione di controllo delle polizie stradali in Europa ha coinvolto 12.418 agenti di polizia per quasi 8 mila posti di controllo in 16 Paesi in 24 ore. Il rispetto dei limiti di velocità in Europa ha riguardato 2.003.801 conducenti controllati sulla rete stradale europea. Ecco i numeri che sintetizzano il risultato e più in basso i record (poco lodevoli) rilevati dagli agenti:

– 136.337 conducenti sono stati multati per eccesso dei limiti di velocità in Europa;

– 90.682 conducenti sono stati fermati, multati e invitati a seguire una conferenza sui rischi di eccesso di velocità;

– 45.655 conducenti sono stati beccati dall’autovelox e riceveranno una multa per posta;

I PAESI DOVE SI INFRANGONO DI PIU’ I LIMITI DI VELOCITA’ IN EUROPA

Tra i Paesi in cui sono state rilevate più violazioni ai limiti di velocità e irrogate multe in Europa, il record negativo di 262 km/h va al Belgio. Qui il conducente di una Bentley era 142 km/h oltre il limite di 120 km/h in autostrada. Le multe per eccesso di velocità da primato in Italia durante l’operazione sono state due: una a 236 km/h e un’altra 235 km/h, circa 100 km/h oltre il limite di 130 km/h. Ecco di seguito poi i Paesi dove sono scattate le multe e le infrazioni più eclatanti:

– 209 km/h nei Paesi Bassi;

– 191 km/h in Germania;

– 185 km/h in Serbia.