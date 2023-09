Le migliori auto in Giappone: i Brand tedeschi sono ultimi

Gli automobilisti giapponesi non amano le auto premium dei brand tedeschi e non è una mera questione di nazionalità, piuttosto di problemi frequenti alle tecnologie per il comfort e l’assistenza di guida. E’ quanto emerge dall’indagine JD Power sulle migliori auto in Giappone che stila la classifica 2023 dei Brand con meno problemi nei primi mesi di proprietà. Ecco perché i principali costruttori tedeschi sono in fondo alla classifica.

LO STUDIO JD POWER SULLA QUALITA’ DELLE AUTO MIGLIORI IN GIAPPONE

JD Power ha pubblicato il report Japan Initial Quality Study 2023, un’indagine che raccoglie le informazioni sui difetti delle auto nuove in Giappone. Lo studio, alla sua tredicesima edizione, esamina i problemi delle auto nei primi 13 mesi di possesso riscontrati attraverso le risposte di 21.647 proprietari. La qualità iniziale percepita viene misurata in problemi per ogni 100 veicoli venduti (PP100). Ciò significa che un punteggio più basso indica una qualità e quindi una posizione più alta in classifica. Il sondaggio condotto tra maggio e giugno 2023 si articola su 221 domande organizzate in nove categorie:

Caratteristiche, controlli e display.

Esterni dell’auto.

Assistenza alla guida.

Interno dell’auto.

Gruppo propulsore.

Sedili e comfort.

Esperienza di guida.

Funzionamento del climatizzatore.

I DIFETTI PIU’ FREQUENTI SULLE AUTO NUOVE IN GIAPPONE

Rispetto al 2022, la qualità delle auto in Giappone è diminuita per tutti i Brand – secondo le risposte dei proprietari – passando da un punteggio medio di 138 a 151 PP100. Mentre gli ADAS migliorano e gli “errori” commessi dai sistemi di assistenza alla guida risultano in calo, da 6,3 PP100 nel 2021 a 5,4 PP100 nel 2023. “Tra le nove categorie in base alle quali viene valutata la qualità dei nuovi veicoli, c’è un notevole aumento di problemi nella categoria dell’infotainment“, ha affermato Yuji Sasaki, direttore della divisione di ricerca di JD Power. “Il Giappone ha guidato l’evoluzione tecnologica dei sistemi di navigazione, ma a causa della standardizzazione globale e dei cambiamenti nelle specifiche, gli utenti giapponesi percepiscono che i sistemi GPS sono peggiorati in prestazioni e qualità”.

I problemi più frequenti lamentati sulle auto nuove vendute in Giappone sono:

Il riconoscimento vocale . Il sistema non riconosce o interpreta male i comandi verbali, per il 72% dei proprietari (erano il 64% un anno fa).

. Il sistema non riconosce o interpreta male i comandi verbali, per il 72% dei proprietari (erano il 64% un anno fa). Il sistema di navigazione È stato segnalato un aumento di reclami a 3,6 PP100 nel 2023 (erano 2,9 PP100 nel 2022).

È stato segnalato un aumento di reclami a 3,6 PP100 nel 2023 (erano 2,9 PP100 nel 2022). Funzionalità degli ADAS .

. Abbaglianti automatici. I proprietari dei veicoli affermano che non riescono a capire come disattivare questa funzione percepita come non necessaria. Per questo motivo al comando abbaglianti automatici è attribuito un punteggio di 1,5 PP100 rispetto alle auto con comando luci manuale, di 1,0 PP100.

LE MIGLIORI AUTO NUOVE VENDUTE IN GIAPPONE

Le migliori auto in Giappone per il mercato di massa, non sono tedesche, evidentemente anche per via della maggiore popolarità di Keicar, le micro-utilitarie salvaspazio. Ma nella classifica dei Brand popolari, non mancano anche Brand di auto sportive. Con un punteggio maggiore della media (149 PP100), si distinguono in testa Daihatsu (131 PP100), Honda (131 PP100), Suzuki (136 PP100) e Subaru (146 PP100). Mini e Volkswagen sono ultime. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

Tra le auto premium migliori in Giappone, solo BMW si difende meglio, sebbene molto distanziata dal primo posto per il numero medio di difetti più alto. Rispetto alla media di 183 PP100, in testa c’è Lexus (143 PP100) davanti a BMW (172 PP100). Al di sotto della media, si posizionano invece Audi (201 PP100) e Mercedes Benz (226 PP100). Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.