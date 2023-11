Le auto con più difetti e quelle migliori: il rapporto TÜV 2024

Il rapporto TÜV 2024 basato su circa 10,2 milioni di revisioni di automobili effettuate in Germania rivela interessanti dettagli sulle auto con più difetti. Con 221 modelli di veicoli esaminati e suddivisi in 6 fasce d’età, il rapporto fornisce una panoramica dettagliata sul fronte della sicurezza e dell’affidabilità. Nel report elaborato dall’Automobil Club Tedesco, sono considerati anche i difetti più frequenti delle auto elettriche legati a freni e sospensioni. Ecco i dettagli del rapporto e nei paragrafi seguenti, le auto con meno difetti e quelle peggiori che si presentano alla revisione periodica.

AUMENTO DEI DIFETTI NELLE AUTO: 15 MILA VEICOLI PERICOLOSI

Il dato più significativo emerso dal rapporto è l’incremento delle auto con “difetti significativi” o “pericolosi” (20,5%), rappresentando poco più di un’auto su cinque che non ha superato l’ispezione generale. Questo dato, in crescita dello 0,3% rispetto all’anno precedente, solleva interrogativi sulla qualità costruttiva delle vetture in circolazione e sull’attenzione degli automobilisti alla corretta manutenzione auto.

Il rapporto evidenzia come, in generale, più le auto invecchiano, maggiore è la percentuale di difetti riscontrati:

Il 28,9% dei veicoli con un’età compresa tra 12 e 13 anni non ha superato l’ispezione generale effettuata nel periodo da luglio 2022 a giugno 2023;

dei veicoli con un’età compresa non ha superato l’ispezione generale effettuata nel periodo da luglio 2022 a giugno 2023; il 5,7% di veicoli con 2-3 anni non ha superato la revisione.

di veicoli non ha superato la revisione. 000 veicoli sono stati fermati immediatamente in quanto considerati non sicuri per la circolazione.

AUTO ELETTRICHE E DIFETTI: TESLA MODEL 3 È ULTIMA

Con il costante aumento delle auto elettriche in circolazione e sul mercato delle auto usate, il rapporto TÜV 2024 offre una panoramica dettagliata sulla loro affidabilità. Le criticità delle auto elettriche coinvolgono le funzioni di frenata, come si poteva immaginare, per via del minore utilizzo e dell’usura più limitata nel tempo. Il TÜV rivela i difetti più frequenti rispetto alla media:

Il recupero dell’energia in frenata può mettere a dura prova i freni delle auto elettriche, portando a una riduzione delle prestazioni di frenata.

può mettere a dura prova i freni delle auto elettriche, portando a una riduzione delle prestazioni di frenata. Le sospensioni sono un altro punto debole, spesso compromesse dal peso elevato delle batterie agli ioni di litio.

La Volkswagen e-Golf, pur non essendo più in produzione, si colloca al 4° posto tra i 111 modelli presi in considerazione, con una quota di difetti del 2,6%. All’estremo opposto, la Tesla Model 3, occupando l’ultimo posto (111°) tra le auto elettriche, mostra un tasso di difetti del 14,7%. La Renault Zoe è al centro della classifica (49° con 5,6% di difetti).

LE AUTO CON MENO DIFETTI NEL RAPPORTO TÜV 2023

L’auto con meno difetti in assoluto nelle ispezioni del TÜV è la Volkswagen Golf Sportsvan: solo il 2% di veicoli presentava difetti significativi con un’età tra 2 e 3 anni. Clicca l’immagine sotto per vedere gli altri modelli migliori suddivisi per fasce d’età.

LE AUTO CON PIU’ DIFETTI NEL RAPPORTO TÜV 2023

Tra le auto peggiori più recenti, la Tesla Model 3, nella fascia d’età tra 2 e 3 anni, precede la Dacia Logan e la Seat Alhambra. Clicca l’immagine sotto per vedere gli altri modelli migliori suddivisi per fasce d’età.