Le auto con i sedili più comodi del 2021: la classifica JD Power

Le auto con i sedili migliori non sono europee, lo rivela l’indagine JD Power sui modelli 2021 più confortevoli venduti negli USA

La scelta dell’auto nuova si può fare su molti criteri oggettivi o soggettivi. Trovare il modello con i sedili più comodi, è meno facile, a meno di sedersi in ogni modello di auto e sentire l’opinione di più persone, soprattutto per i posti dei passeggeri. L’indagine Seat Quality and Satisfaction Study 2021 di JD Power, individua i Brand e i modelli auto con i sedili più confortevoli e il più alto indice di gradimento. Se pensate per qualche motivo che le auto tedesche, europee o americane siano per antonomasia i modelli che coccolano di più i passeggeri, non perdetevi la classifica ai paragrafi successivi.

SEDILI IN TESSUTO, PELLE O FINTA PELLE: COSA PREFERISCONO GLI AUTOMOBILISTI?

JD Power, tra le consuete indagini sulla qualità delle auto, ha realizzato un sondaggio da febbraio a luglio 2021 per capire qual è il sentiment degli automobilisti riguardo ai sedili delle loro auto. Un aspetto non trascurabile soprattutto in seguito alla pandemia da Covid-19 è quello legato alla facilità di pulizia e disinfezione. L’indagine ha coinvolto 110.827 acquirenti e locatari di nuovi veicoli immatricolati nel 2021 intervistati dopo 90 giorni di proprietà. “Lo studio di quest’anno mostra che le alternative alla pelle si sono evolute senza sacrificare l’esperienza del consumatore e offrono effettivamente alcuni vantaggi unici”, ha affermato Brent Gruber, direttore senior della qualità automobilistica globale presso JD Power.

L’INDAGINE USA SULLA QUALITA’ DEI SEDILI AUTO

L‘indagine sulle auto con i sedili migliori rivela che la pelle sintetica è preferita ai sedili in tessuto in diversi criteri e ha vantaggi simili agli interni in vera pelle. “Sebbene la soddisfazione complessiva del sedile tra i proprietari di veicoli con sedili in pelle sintetica possa essere marginalmente inferiore a quelli con vera pelle, i vantaggi dell’utilizzo di materiali sintetici per replicare la vera pelle vanno oltre la sensazione”. La durata della pelle sintetica, come spiega JD Power, è pari a quella della vera pelle, ma si pulisce anche meglio. Inoltre si riducono i costi sia per le case automobilistiche che per i consumatori. Il voto che si legge nelle classifiche ai paragrafi seguenti è dato dal numero di problemi riscontrati per 100 veicoli (PP 100). Quindi più è basso, maggiore è la qualità percepita dai consumatori.

LE AUTO 2021 CON I SEDILI MIGLIORI

Non tutte le auto con i sedili migliori secondo gli automobilisti, sono vendute anche in Europa, ma le classifiche qui sotto sono indicative dell’attenzione che le Case automobilistiche riservano anche ai modelli per il mercato di massa. Non bisogna infatti acquistare un’auto premium per stare comodi. Ecco le classifiche suddivise per tipologia di auto. In classifica è riportata anche l’azienda che assembla i sedili per i costruttori, quando non sono prodotti internamente dalla Casa.

– Le auto economiche con i sedili più confortevoli sono la Hyundai Elantra e la Honda Clarity, in testa alle classifiche di modelli compatti e di dimensioni medie. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

– Nissan, Chevrolet e RAM sono i brand di SUV e Pickup con i sedili auto più apprezzati, nelle classifiche suddivise per dimensioni. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

– Nel segmento di auto premium con i sedili più comodi primeggia la Porsche 718 (Boxter e Cayman), e per il settore SUV premium, Lexus si lascia BMW alle spalle. Volkswagen, Porsche e BMW sono gli unici brand auto tedeschi che emergono nell’indagine sulle auto con i sedili migliori. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.