Le 5 auto usate più cercate online in Europa nel 2019

Tra le auto usate online i modelli più cercati variano in base al Paese: ecco la classifica delle 5 auto usate più cercate online in Europa nel 2019

Se in Italia la Fiat Panda è l’auto preferita degli italiani, sia da nuova sia tra le auto usate, in Europa le preferenze variano non solo in base alla marca, ma anche alla tipologia di auto. Si scopre così che tra le 5 auto usate più cercate online in Europa, la Volkswagen Golf, scalzata dalla Fiat Panda in Italia nel 2019, è ancora l’auto più desiderata dagli automobilisti europei. Ecco le 5 auto usate migliori online in Europa nel 2019.

L’INDAGINE SULLE 5 MIGLIORI AUTO USATE ONLINE

L’indagine sulle 5 auto usate più vendute online in Europa nel 2019 viene fuori da una ricerca condotta sui siti di annunci online affiliati a un noto portale di vendita di auto usate. L’indagine sulle auto usate più cercate online in Europa si basa sul numero di pagine viste e sugli annunci di auto usate di un determinato modello in 5 paesi. Si scopre così qual è l’auto usata migliore secondo gli automobilisti in Italia, Canada, Danimarca, Germania e Inghilterra tra gennaio e novembre 2019.

LA GOLF E’ PREFERITA TRA LE 5 MIGLIORI AUTO USATE ONLINE

La Volkswagen Golf è l’auto usata più cercata dagli automobilisti europei. La Germania ha una naturale predilezione per le auto tedesche: nei primi posti delle ricerche ci sono proprio la Volkswagen Golf, l’Audi A6, l’Audi A4 e l’Audi A3. Rispetto all’Italia, dove la Fiat Panda, auto più ricercata si attesta su un costo medio di 11.933 euro, la Volkswagen Golf arriva a 17.611 euro. Nel Regno Unito la auto risulta tra le più ricercate ma con un costo medio di 4.644 euro. Sul Podio inglese seguono a ruota la BMW 3 Series e la Opel Corsa. Tutte con un prezzo medio più basso rispetto a quello delle altre auto usate online ai primi posti delle classifiche europee, rispettivamente 4.644 euro, 4.694 euro e 2.617 euro.

LE 5 AUTO USATE PIU’ CERCATE IN EUROPA: SINTESI PER PAESE

Anche in Danimarca la Volkswagen Golf è l’auto usata più cercata online con Volkswagen Passat e Audi A6 a seguito. E’ la Honda invece, la Civic che spopola in Canada dove tra le auto più ricercate si trovano anche la Ford F150 e la Bmw Serie 3. Il resto della classifica canadese è però caratterizzata dai pick-up. Rispetto alla ricerca condotta su specifici brand automobilistici il Canada premia l’americana Ford, l’Italia sposa la Fiat e il Regno Unito premia l’Opel mentre restano fedeli alla Volkswagen Germania e Danimarca.