Il mercato auto chiude novembre 2019 con +4,5% di immatricolazioni: ecco le 10 marche di auto più vendute in Europa e un’analisi dei 5 major market

Tra le 10 marche di auto più vendute in Europa a novembre 2019, Volkswagen si conferma in testa con oltre 312 mila immatricolazioni. A novembre il mercato auto si avvia verso la chiusura del 2019 con un segno positivo, +4,5% rispetto all’anno precedente. Ecco come va la vendita di auto nuove dietro quel segno positivo, nei 5 major market d’Europa.

AUTO VENDUTE IN EUROPA, L’ANALISI NEI 5 MAJOR MARKET

A novembre 2019 sono state vendute complessivamente 1,21 milioni di auto in Europa secondo i dati diffusi dall’ACEA (l’associazione europea dei costruttori di autoveicoli). Il mercato auto a novembre cresce del +4,5%, numeri positivi che, come spiega Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, dipendono dal bilancio negativo del 2018. “A novembre 2018 le immatricolazioni registravano un calo dell’8,1%, sempre in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo test WLTP a settembre. Ad eccezione del Regno Unito (-1,3%), tutti i major market – che a novembre rappresentano complessivamente il 72% del mercato europeo – hanno riportato una crescita nel mese: Germania (+9,7%), Spagna (+ 2,3%), Italia (+2,2%) e Francia (+0,7%). L’area dei nuovi Paesi membri (EU12) è in crescita del 10,8% a novembre e rappresenta il 10% del mercato complessivo.”

LE AUTO PIÙ VENDUTE IN EUROPA PER ALIMENTAZIONE

Le auto più vendute in Europa a novembre 2019 nei 5 major market sono alimentate a benzina in Italia (46% contro 37% diesel), Spagna (56% contro 28% diesel), Francia (56% contro 32% diesel), Germania (58% contro 32% diesel) e Regno Unito (62% contro 24% diesel). Le auto ibride nuove crescono più delle elettriche in Spagna (+85%), Francia (+61%, Plug-in) e Germania (+122%). Nel Regno Unito (+228%) invece le auto elettriche sono più vendute delle ibride. Clicca la tabella qui sotto per vederla a tutta larghezza.

LE 10 MARCHE DI AUTO PIÙ VENDUTE IN EUROPA

Tra le 10 marche più vendute in Europa a novembre 2019, il Gruppo Volkswagen mette insieme un numero di immatricolazioni più alto (301.524) e anche la maggiore crescita rispetto al 2018 tra i maggiori Costruttori. Solo Mazda ha un trend migliore (+28%) ma si ferma a 21 mila auto vendute. Poi c’è PSA Group, in calo rispetto al 2018 ma al secondo posto per vendite, Renault Group (+4,3%), Hyundai Group (+7,6%) e BMW Group (+0,3%). Daimler (+7,2%) è in sesta posizione tra le 10 marche di auto più vendute e precede Ford (+3,8%), FCA (-1,4%), Toyota (+6,9%) e Nissan (-1,2%).