Il lockdown non ferma le auto usate online: ecco i 10 modelli di auto usate più venduti con l’emergenza Coronavirus

Comprare auto durante l’emergenza Coronavirus è stato possibile prevalentemente grazie al web per la chiusura di tutte le attività escluse le officine e gli autolavaggi. Nonostante numeri comprensibilmente più bassi, acquistare un’auto online ha spezzato la monotonia della quarantena per un bel po’ di persone. Ecco le 10 auto più vendute nei 60 giorni più lunghi dell’emergenza Coronavirus in Italia.

COMPRARE ONLINE UN’AUTO CON IL CORONAVIRUS

Il mercato delle auto usate ad aprile ha sofferto un calo del -93%, con una diminuzione dei passaggi di proprietà a circa 18 mila. Un bilancio comunque più solido che sulle auto nuove (126 passaggi di proprietà su 100 auto nuove vendute) e che si annuncia anche più reattivo nella ripartenza. Con budget di spesa ridimensionati e priorità rivalutate, c’è da aspettarsi che l’auto usata sarà l’alternativa più conveniente per chi aveva in programma un’auto nuova. Un aspetto curioso della quarantena da Coronavirus viene fuori però anche dall’indagine di un noto motore di ricerca online che ha individuato le 10 auto usate più vendute negli ultimi 60 giorni dell’emergenza Coronavirus.

LE 10 AUTO USATE PIU’ VENDUTE: ITALIA IN TESTA

Tra le 10 auto usate più vendute con l’emergenza Coronavirus, i modelli italiani non potevano che essere onnipresenti. Ma la classifica delle prime 5 auto vendute più velocemente vede un’incursione straniera. La Volkswagen Golf, al quarto posto per numero di esemplari venduti online da marzo a maggio 2020. La stessa auto è anche la quinta per budget medio di acquisto e la seconda per numero di chilometri più elevato. Le auto tedesche in questo sono quasi imbattibili poiché ritenute notoriamente più affidabili.

LE 10 AUTO USATE PIU’ VENDUTE: I MODELLI “ESTERI”

La seconda metà della Top10 delle auto usate più vendute con l’emergenza Coronavirus premia per chilometraggio l’Audi A4. La tedesca è stata venduta con una percorrenza media dichiarata di 124 mila km e un prezzo di 17.600 euro, il più alto dell’indagine. Nel quintetto di coda l’auto più economica e venduta online è la Ford Fiesta con in media 93 mila km. Tra le auto usate italiane più vendute, la Fiat Tipo è la meno scelta online. Si tratta comunque di esemplari recenti (2018) con un basso chilometraggio; in media non più di 15 mila km. Motivo per cui la Fiat Tipo è tra le più care anche per budget di spesa, subito dopo la Fiat 500X, restando in casa, che è l’auto più venduta a maggior valore tra i 10 modelli usati più venduti online.