Non molti comprano l’auto nuova scegliendo tra le più confortevoli. Ecco le 10 auto con i migliori interni del 2020 per marca

Non capita tutti i giorni di scegliere un’auto nuova da comprare tra le più confortevoli. Quanto dev’essere confortevole un’auto per finire nella Top 10 dei modelli più confortevoli del 2020? Ecco le risposte nel premio USA Best Interiors for 2020.

LE AUTO PIU’ CONFORTEVOLI CON I MIGLIORI INTERNI: LA TOP10 USA

Il comfort di un’auto è una valutazione piuttosto soggettiva che non ha un’unità di misura, come la capacità del bagagliaio o lo spazio per i passeggeri. Si può dire che le auto più confortevoli sono quelle che massimizzano il benessere a bordo. E qui si apre un mondo spesso inesplorato quando si cerca l’auto nuova tra tanti modelli diversi. Senza ombra di dubbio la prima impressione che dà un’auto confortevole si ha quando ci si siede e si cerca di capire se è comoda. Questo vale sicuramente per un’auto “normale”, ma la giuria dei Best Interiors for 2020 non si è fermata a sedersi in auto. Il premio USA giunto alla sua 10^ edizione incorona le 10 auto più confortevoli del 2020 e con gli interni migliori tra i nuovi modelli.

COME SI “MISURA” IL COMFORT DI UN’AUTO

Le 10 auto più confortevoli del 2020 sono state selezionate da una rosa di 32 candidate passate per le valutazioni della giudici di WardsAuto. Dove il comfort di un’auto tradizionale si fermerebbe a capire quanto sono comodi i sedili, le 10 auto con i migliori interni hanno ricevuto un punteggio su:

– estetica;

– comfort;

– ergonomia;

– materiali utilizzati;

– finiture;

– facilità d’uso di display e comandi.

Alcuni dei modelli tra le 10 auto più confortevoli del 2020 sono solo per il mercato USA, ma può essere utile ricordare quali valutazioni fare quando salite a bordo di un’auto nuova e siete interessati a comprarla.

LE 10 AUTO PIÙ CONFORTEVOLI DEL 2020

I SUV e i CUV (Crossover Utility Vehicle) si confermano le auto più comode oltre che quelle più vendute in molti continenti. Tra le 10 auto più confortevoli del 2020 sono state premiate solo due berline e una coupé. I Brand che negli ultimi 10 anni hanno portato a segno un maggior numero di premi sono Hyundai (8), Chevrolet (7) e Kia (6). Il Gruppo Hyundai-Kia è molto apprezzato anche per la qualità delle auto dei clienti come emerge dalle indagini JD Power. Quanto invece alle 10 auto più confortevoli del 2020 ecco i 10 modelli più esclusivi in ordine alfabetico:

– Audi e-tron ($ 85,790)

– Bentley Flying Spur ($ 283,275)

– BMW X6 M Competition ($ 131,745)

– Chevy Corvette Stingray ($ 78,820)

– Hyundai Venue ($ 23.305)

– Kia Telluride ($ 47.255)

– Lincoln Aviator ($ 81,790)

– Mercedes-Benz GLB ($ 57.470)

– Nissan Sentra ($ 24,800)

– Toyota Highlander ($ 51.654).