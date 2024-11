Lancia Delta di Roberto Baggio va all’asta: ricavato in beneficenza

Grande opportunità per i collezionisti di auto d’epoca danarosi che vogliono contribuire a una nobile causa: un’esclusivissima Lancia Delta HF Integrale EVO2 Kat del 1994, appartenuta all’ex calciatore Roberto Baggio, è stata messa all’asta con il ricavato che sarà devoluto interamente in beneficenza. Si tratta di un pezzo unico ispirato proprio al Divin Codino e realizzato su precise direttive della famiglia Agnelli per celebrare la conquista del Pallone d’oro nel 1993.

ALL’ASTA LA LANCIA DELTA EX DI ROBERTO BAGGIO: COME PARTECIPARE

L’asta per aggiudicarsi l’ex Lancia Delta Integrale di Roberto Baggio è aperta fino al 17 novembre 2024 su Catawiki. Al momento l’offerta più alta ammonta a 167.000 euro, cifra che non ha raggiunto il minimo richiesto. Secondo l’esperto del sito d’aste, il valore dell’auto oscilla tra 280.000 e 330.000 euro.

Catawiki è il sito di compravendita per oggetti speciali selezionati da esperti più visitato d’Europa, con oltre 75.000 oggetti all’asta ogni settimana. Fondato nel 2008 con la missione di rendere gli oggetti speciali più accessibili al pubblico, Catawiki propone oltre 600 aste a settimana in diverse categorie, come per esempio oggetti da collezione, arte, design, gioielli, orologi, auto d’epoca e altro ancora.

TUTTE LE CARATTERISTICHE DELLA LANCIA DELTA ESCLUSIVA PER ROBERTO BAGGIO

Richiesta alla fine del 1993, appena ufficializzata la vittoria di Baggio nella classifica del Pallone d’oro, la Lancia Delta venne realizzata in questo speciale allestimento sulla base della Limited Edition denominata ‘Giallo Ginestra’, mantenendo le specifiche tecniche con ben 211 cavalli a trazione integrale. L’auto tuttavia si differenzia dalle altre 220 unità dell’edizione limitata per il design esclusivo della carrozzeria bicolore, richiesto espressamente da Umberto Agnelli, e per l’abitacolo extra serie, richiesto a sua volta dal mitico avvocato Gianni Agnelli. Da sottolineare i sedili alti Recaro in pelle totale nero vulcano con logo HF termo impresso sul poggiatesta, allestimento mai utilizzato su nessun’altra vettura.

Il valore esclusivo dell’auto è dato anche dal fatto che durante il restauro, smontando i sedili per trattare le pelli, si è scoperto che le imbottiture degli stessi sono piene di scritte: si tratta di dediche di stima e affetto nei confronti di Roberto Baggio lasciate trent’anni fa dai dipendenti di Pelle Frau che stavano lavorando sulla vettura. Ovviamente sono ancora presenti.

LANCIA DELTA DI BAGGIO ALL’ASTA: RESTAURO E BENEFICENZA

E a proposito del restauro, è stato realizzato da Ivan e Stefano Parussini della ItaliaMotorsport di Codroipo sotto la supervisione del celebre pilota Miki Biasion, che proprio su una Lancia Delta Integrale ha colto le sue più importanti vittorie nel mondiale Rally. Il restauro è durato tre anni ed è terminato nell’autunno 2023. Da notare che l’auto ha ancora le sue targhe originali con provincia Vicenza, città d’origine di Baggio, e il libretto di circolazione dell’epoca in cui si evince la prima intestazione a nome della ‘Roberto Baggio Sport’, la società del grande calciatore. La vettura è in possesso inoltre di tutti i documenti che la certificano come auto d’epoca in perfetto stato.

Dal 2008 la Lancia Delta realizzata per Roberto Baggio appartiene all’ente benefico che ha deciso di metterla all’asta, l’associazione no profit Stella di Cuori APS. Il 100% del ricavato della vendita verrà quindi devoluto in beneficenza, sostenendo i progetti non soltanto di Stella di Cuori ma anche di altre importanti organizzazioni benefiche tra cui la Fondazione Vialli e Mauro Onlus, la Pupi Onlus di Javier Zanetti e la Fondazione Mondiale Piloti Onlus.