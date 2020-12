Km auto usate: dal 2021 nuove regole anti truffa negli USA

Negli USA è obbligatorio dichiarare i km auto usate, ma dal 2021 entrano in vigore nuove regole contro la truffa delle auto “schilometrate”

La manomissione dei km sulle auto usate è una delle truffe più difficili da contrastare e lo è ancora di più da quando i contachilometri sono diventati digitali. Capire se un’auto usata è “schilometrata” senza una perizia tecnica approfondita e un controllo ai documenti è piuttosto difficile per le persone comuni. Ecco perché dal 2021 entreranno in vigore nuove regole antitruffa negli USA contro la vendita di auto con km scalati.

KM AUTO USATE: DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA NEGLI USA

L’NHTSA, l’agenzia per sicurezza stradale del Dipartimento dei trasporti USA ricorda le novità dal 1 gennaio 2021 sui km delle auto usate. Il parco auto circolante negli USA è sempre più colpito dalla frode dei contachilometri scalati. Anche per questo negli USA vendere un’auto usata comporta l’obbligo di comunicare i km reali delle auto usate contestualmente al passaggio di proprietà. Una legge che esiste già, ma dal 2021 sarà estesa di altri 10 anni. In pratica, sarà richiesta la dichiarazione della lettura contachilometri per ogni passaggio proprietà nei successivi 20 anni dall’immatricolazione, a partire dai veicoli immatricolati nel 2011. Le auto immatricolate nel 2010 o prima continueranno a sottostare all’obbligo di divulgazione di 10 anni e quindi saranno esentate dai nuovi regolamenti federali.

TRUFFA KM AUTO USATE: COLPISCE I CONSUMATORI A BASSO REDDITO

L’obbligo di dichiarazione km auto usate per le auto immatricolate nel 2011 scade solo a partire dal 2031. Per quanto sia uno strumento utile, rischia però di tagliare fuori le auto usate con km scalati a buon mercato. Secondo il Department of Justice USA, la manomissione del contachilometri è un crimine federale che colpisce “acquirenti di auto usate a basso reddito”. Le vittime di questa frode “sono comunemente quelle persone con minori disponibilità economiche”. Secondo le stime dell’NHTSA i consumatori sono truffati ogni anno per un importo che va da 4 a 10 miliardi di dollari. L’attuale ordinamento legislativo prevede pene fino a 7 anni di reclusione per chi viene accusato di scalare i km di un’auto usata.

VERIFICA KM AUTO USATE ONLINE

In Italia il contrasto alle frodi dei contachilometri scalati prevede contromisure più blande e per certi versi anche variabilmente meno efficaci. L’obbligo di dichiarazione dei km auto usate in Italia avviene quasi in automatico in sede di revisione auto, registrando al CED della Motorizzazione i km delle auto. Indirettamente è la persona che porta a revisionare l’auto che dichiara quanto l’Ispettore Tecnico rileva. Come abbiamo già spiegato in modo approfondito, le scappatoie dei contachilometri truccati sono varie, tra le più agevoli:

– il tracciamento dei km delle auto nuove inizia solo con la prima revisione dei 4 anni;

– se il contachilometri è stato manomesso (o realmente cambiato con uno che mostra una percorrenza minore), è sufficiente la dichiarazione di un’officina compiacente per giustificare la discrepanza in sede di revisione.