JD Power: dopo 3 anni anche le auto migliori sono meno affidabili

La qualità delle auto, garanzia di indiscutibile affidabilità dei Brand, non è più la stessa, anche quando si parla di Case auto premium. E’ la conclusione a cui arriva JD Power, analizzando le risposte ottenute nell’ambito dello studio USA Vehicle Dependability Study. I proprietari delle auto intervistati lamentano un crescente numero di problemi dopo 3 anni di utilizzo e circa il 66% dei Brand è affetto da un calo dell’affidabilità a lungo termine. Ecco quali sono i Brand con più problemi e quali sono le auto più affidabili anche dopo diversi mesi dall’acquisto.

L’INDAGINE DI AFFIDABILITA’ DELLE AUTO DOPO 3 ANNI

Lo studio JD Power sull’affidabilità delle auto nel 2024 ha coinvolto da agosto a novembre 2023 30.595 proprietari di veicoli nuovi acquistati nel 2021 e ha chiesto quali problemi hanno manifestato le auto dopo tre anni di utilizzo. Il sondaggio si è sviluppato su 184 tipi di problemi in 9 principali categorie:

climatizzazione;

assistenza alla guida;

esperienza di guida;

esterni auto;

funzioni/controlli/display;

infotainment auto;

interni auto;

gruppo propulsore;

Il risultato è che i proprietari di veicoli stanno riscontrando livelli più bassi di affidabilità delle auto in circa 2/3 dei Brand inclusi nell’indagine e le nuove tecnologie di connettività e infotainment sono un punto dolente per i Costruttori.

“Il calo dell’affidabilità delle auto rappresenta un’anomalia rispetto ai risultati storici dello studio, probabilmente influenzata dal periodo turbolento in cui tali veicoli sono stati prodotti e dalla tendenza dei proprietari a mantenere i propri veicoli per un periodo più lungo” ha dichiarato Frank Hanley, direttore senior del benchmarking automobilistico presso JD Power. “Questo fenomeno è ulteriormente accentuato dall’attuale età media dei veicoli sulle strade americane, attestata a circa 12 anni. “Le Case automobilistiche devono garantire che un nuova tecnologia introdotta oggi continui a soddisfare le esigenze dei clienti anche negli anni a venire”.

I PROBLEMI PIU’ FREQUENTI DI AFFIDABILITA’ DELLE AUTO NEGLI USA

L’indagine USA misura l’affidabilità dopo tre anni di utilizzo in PP100 nella classifica ai paragrafi seguenti. Vuol dire che ad ogni auto e Brand è attribuito il numero di problemi per ogni 100 veicoli venduti. Ne è risultato un aumento medio del 4% nei problemi riscontrati ogni 100 veicoli (PP100) rispetto all’anno precedente, raggiungendo una media di 190 PP100 nel 2023. Inoltre, la crescita dei problemi lamentati dai clienti tra il periodo di possesso di 90 giorni e quello di tre anni è salito al 17%, con un aumento del +5% rispetto al 2023. Vediamo in quali aree le auto nuove risultano meno affidabili:

Infotainment auto . Con una media di problemi di 49 PP100 , la connettività Android Auto e Apple CarPlay (6.3 PP100) è il problema principale;

. Con una media di problemi di , la connettività Android Auto e Apple CarPlay (6.3 PP100) è il problema principale; Avvisi dei sistemi di assistenza alla guida . L’avviso di deviazione dalla corsia, l’assistenza al mantenimento della corsia, l’avviso di collisione frontale e l’assistente alla frenata di emergenza, sono i sistemi più problematici.

. L’avviso di deviazione dalla corsia, l’assistenza al mantenimento della corsia, l’avviso di collisione frontale e l’assistente alla frenata di emergenza, sono i sistemi più problematici. Auto elettriche e Ibride Plug-in. Gli pneumatici sono un punto dolente delle auto elettriche, con il 39% dei proprietari che afferma di averli sostituiti negli ultimi 12 mesi, rispetto al 19% dei proprietari di veicoli ICE. In sintesi i problemi riscontrati sono così ripartiti: BEV (256 PP100), PHEV (216 PP100) HEV (191 PP100) e ICE (187 PP100);

CLASSIFICA DELLE MIGLIORI AUTO PIU’ AFFIDABILI DOPO 3 ANNI

L’indagine JD Power elegge Toyota Motor Corporation come il Costruttore che ha raccolto maggiori consensi e mette in risalto anche i Brand che sono migliorati nella qualità rispetto alla precedente edizione dello studio:

Porsche (-33 PP100);

(-33 PP100); Mercedes-Benz (-22 PP100);

(-22 PP100); Toyota (-21 PP100);

Rispetto alla media di affidabilità di 190 PP100, 11 Brand si trovano al di sopra e 19 si trovano al di sotto di essa. In testa si posizionano Lexus, Toyota e Buick a poca distanza tra loro. Mentre Tesla (252 PP100) è fuori dalla classifica perché non fornisce direttamente i dati dei clienti che vengono contattati direttamente per il sondaggio. Resta comunque poco più su dell’ultima posizione di Chrysler con 310 PP100. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.