Jaecoo 7: cosa non va nel test dell’alce?

Il test dell’alce della Jaecoo 7 rivela l’inaspettato per un SUV che dall’alto delle sue dimensioni, mette sulla bilancia un peso di poco superiore a 1700 kg. Il test mostra a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nella manovra di evitamento più famosa al mondo. Ecco i risultati del test Jaecoo 7 nel video sotto, realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESC. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Jaecoo 7 è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove della Jaecoo 7 nel video qui sotto.

TEST DELL’ALCE JAECOO 7: SICURA NONOSTANTE IL ROLLIO

Nel test dell’alce la Jaecoo 7 è equipaggiata con pneumatici estivi Kumho Ecsta nella misura 235/50 R19, che devono gestire al meglio l’aderenza nelle fasi più critiche: i trasferimenti di carico. Dopo alcuni tentativi di riscaldamento, per comprendere le reazioni dell’auto, il test viene superato alla velocità di 79 km/h, ma non uno di più. A 80 km/h infatti le reazioni non si riescono a gestire facilmente, ma si tratta comunque di un buon risultato considerando le dimensioni e il peso della Jaecoo 7. “Al volante il rollio è chiaramente percepibile, ma con una sensazione di controllo sempre molto alta”, commenta il magazine.

JAECOO 7: NELLO SLALOM E’ LENTA

Nel test di slalom tra i coni, la partenza da fermo della Jaecoo 7 non è il suo punto forte nonostante la trazione integrale. “La trasmissione automatica è lenta e il motore non ha una grande accelerazione, ma l’auto si muove tra i coni senza troppo rollio e senza eccessivi interventi dell’ESC”.