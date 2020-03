Ipoclorito di sodio: inutile e dannoso per il lavaggio delle strade

In molti Comuni è diffuso il lavaggio delle strade contro il Coronavirus, ma gli esperti mettono in guardia sull’ipoclorito di sodio: troppo, è inutile e dannoso

Una delle contromisure migliori per limitare il rischio di contagio da Coronavirus è lavare le mani spesso e la disinfezione con soluzioni a base di alcol o ipoclorito di sodio (gel per mani e candeggina). Lo ha consigliato anche il Ministero della Sanità, con tante altre informazioni utili sul Coronavirus. Questo però ha scatenato in molti Comuni il continuo lavaggio delle strade con ipoclorito di sodio pensando di fare una cosa utile. Invece è una misura inutile, dal punto di vista della prevenzione – secondo l’ARPA Piemonte – e anche dannosa sia per l’ambiente che per gli esseri viventi. Come si può lavare il Coronavirus dall’asfalto senza inquinare l’ambiente? Quali sono i metodi più efficaci e sostenibili per lavare le strade che i Comuni dovrebbero adottare? L’abbiamo chiesto interpellando proprio l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Piemonte.

A CASA BASTA LAVARSI LE MANI CON SAPONE E USARE ALCOL O CANDEGGINA

I dati scientifici a disposizione sulla resistenza del Coronavirus (Virus SARS-Cov-2) sono ancora preliminari, ne ci sono riferimenti sul contagio da Coronavirus attraverso l’asfalto stradale. Basta lavarsi le mani quando si tolgono le scarpe e fuori la porta o all’ingresso. Tuttavia in via precauzionale i Sindaci di molte città hanno predisposto il lavaggio delle strade. C’è chi ha nebulizzato nell’aria, chi si è concentrato in punti a più alto rischio di contagio e chi invece ha provveduto al lavaggio completo delle strade. Ma l’ARPA Piemonte striglia i Sindaci di tutta Italia: usare la candeggina per lavare le strade contro il Coronavirus è inutile e inquina. Ad oggi infatti si sa che il tempo di sopravvivenza del Coronavirus varia da alcune ore ad alcuni giorni se lasciato sulle superfici di cartone, acciaio, plastica o rame, di cui parla questo studio. Si sa anche che la membrana che racchiude il virus si può attaccare con una soluzione a base di alcol e ipoclorito di sodio.

IL LAVAGGIO STRADE CON IPOCLORITO DI SODIO, E’ UTILE O NO?

Nulla però si sa ancora della resistenza del Coronavirus sull’asfalto delle strade. Da qui l’idea di lavare le strade usando lo stesso principio della sanificazione delle superfici. L’Arpa però richiama l’attenzione: “Non vi è evidenza che spruzzare ipoclorito di sodio all’aperto, massivamente, sui manti stradali, possa avere efficacia per il contrasto alla diffusione del CODIV-19 dal momento che le pavimentazioni esterne non consentono interazione con le vie di trasmissione umana”. Secondo l’Arpa, piuttosto che interventi di lavaggio delle strade massivi, sarebbe più opportuno effettuare sanificazioni delle superfici a maggiore rischio di contagio, come corrimano, giostre, panchine e tutte le superfici che i cittadini, uscendo per fare la spesa o andare in farmacia, potrebbero toccare. “L’ipoclorito di sodio, componente principale della candeggina, è sostanza inquinante che potrà nel tempo contaminare le acque di falda, direttamente o attraverso i suoi prodotti di degradazione” continua l’ARPA Piemonte.

LO STUDIO SUI MEDICI E INFERMIERI ESPOSTI AI VAPORI DI DISINFETTANTI

Che l’ipoclorito di sodio sia irritante e dannoso per le vie respiratorie è cosa ben nota: irritano le mucose e possono generare stati infiammatori. L’utilizzo continuato dei disinfettanti in ambienti ospedalieri è stato al centro di uno studio USA che ha confermato come medici e infermieri siano più esposti a malattia polmonare ostruttiva cronica (BPCO). Oltre al rischio di cui parla l’ARPA per l’ambiente. Allora abbiamo voluto approfondire la faccenda ponendo le domande di seguito, che ancora non hanno ricevuto risposta dall’ARPA Piemonte. Appena ci risponderanno aggiorneremo l’articolo.

– Quali sono le indicazioni cui possono attenersi i Sindaci per la pulizia degli spazi esterni senza grandi quantità di ipoclorito di sodio?

– Nebulizzare la soluzione a base di Ipoclorito di Sodio e pulire manualmente, anziché irrorarla ad alta pressione, può ridurre i rischi di inquinamento?

– Quali sono le linee guida per il lavaggio delle strade e quali prodotti possono essere utilizzati?

Restate collegati, ma soprattutto a Casa!