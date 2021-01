Infotainment Golf 8 con display nero: aggiornamento software per 56 mila auto

Il problema all’infotainment della Golf8 in via di risoluzione: i dettagli del richiamo con aggiornamento software per il display che si blocca o diventa nero

Il problema all’infotainment Golf8 con il display nero ha richiesto il richiamo di circa 56 mila auto nel mondo, di cui almeno la metà vendute in Germania. Il richiamo Golf8 dovrebbe mettere fine ai problemi all’infotainment della Volkswagen Golf 8, come riporta l’Automobile Club Tedesco che spiega anche i dettagli dell’intervento qui di seguito.

INFOTAINMENT GOLF 8 CHE SI BLOCCA

Lo stesso problema alla Golf8 riguarda anche la sorella elettrica ID.3 destinata a sostituire la Volkswagen eGolf. Secondo l’ADAC “Forse Volkswagen avrebbe dovuto impiegare più tempo con la Golf 8”, in riferimento alle prove di collaudo pre lancio. Ma col senno di poi il lancio della Golf8 sarebbe coinciso proprio con il periodo più critico per il mercato a causa dell’emergenza sanitaria. Il problema all’infotainment Golf 8, spiega il Club tedesco, riguarda tutte le Volkswagen Golf prodotte da settembre 2019 a luglio 2020. Non c’è alcuna esclusione di motori, trattandosi del software che controlla il sistema infotainment e di conseguenza tutte le funzioni tramite schermo.

I DIFETTI ALLO SCHERMO DELL’INFOTAINMENT GOLF 8

Il sistema infotainment difettoso sulla Golf 8 manifesta i problemi andando in blocco, come riportano già molti utenti sui gruppi social. Fino a qualche giorno fa nessuno sapeva dare una risposta sul perché lo schermo Golf 8 si blocca e diventa nero. “L’introduzione della nuova Golf 8 è stata ritardata di molti mesi a causa di problemi software”, sottolinea l’ADAC. Lo stesso software che ora provocherebbe il blocco schermo infotainment Golf 8 con la conseguente perdita delle funzioni/sistemi che ruotano attorno allo schermo. “A volte il sistema di navigazione o la telecamera di retromarcia si guastano, a volte la radio è muta e spesso l’intero display centrale dell’infotainment rimane nero”, riporta l’ADAC.

L’AGGIORNAMENTO SOFTWARE ALL’INFOTAINMENT GOLF 8

Il richiamo Golf8 per il display nero o i problemi all’infotainment riguarda 56 mila Golf vendute nel mondo (26 mila solo in Germania). Ma l’ADAC sottolinea che si tratta di un richiamo volontario della Casa costruttrice. La KBA (equivalente della motorizzazione italiana), non ha ritenuto i difetti un rischio per la sicurezza di guida, ma una limitazione parziale delle funzioni comfort. I clienti interessati riceveranno una raccomandata con l’invito a portare in officina l’auto. Secondo le informazioni ADAC, l’aggiornamento software Golf 8 dovrebbe richiedere circa 4-5 ore, e l’officina dovrebbe consegnare un’auto sostitutiva al cliente. Lo stesso problema al software della Volkswagen ID.3 invece dovrebbe essere risolto a distanza, con un aggiornamento OTA (Over-The-Air).