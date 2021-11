Incidenti stradali USA: con gli spostamenti +18% di vittime nel 2021

Tornano a crescere le miglia guidate negli USA e il numero di vittime registrato nel primo semestre è il più alto dal 2006

L’effetto delle limitazioni agli spostamenti dovuto alla pandemia sembra ormai essere totalmente svanito dai dati degli incidenti stradali USA nel primo semestre 2021. Secondo l’agenzia governativa per la sicurezza dei trasporti NHTSA, nella prima metà dell’anno sono aumentate le miglia percorse e di riflesso il numero di vittime da incidenti stradali. L’aspetto meno atteso invece è che si tratta del maggior numero di vittime da 15 anni.

CRESCONO GLI INCIDENTI E LE VITTIME NEL 2021

La National Highway Traffic Safety Administration ha riportato i dati della stima sulle vittime del traffico automobilistico nella prima metà del 2021. I rilevamenti mostrano che c’è stato il più grande aumento di morti in incidenti stradali mai registrato dal Fatality Analysis Reporting System. Si stima che 20.160 persone siano morte in incidenti stradali nel primo semestre 2021, in aumento del +18,4% rispetto al 2020. Secondo i ricercatori si tratta del maggior numero di vittime nello stesso periodo dal 2006. “Strade più sicure e velocità più sicure sono fondamentali per affrontare questa crisi di morti e feriti gravi sulle nostre strade”, ha affermato Stephanie Pollack, amministratore delegato di FHWA (Federal Highway Administration).

INDICE DI MORTALITA’ USA CON +13% DI SPOSTAMENTI

Come riporta l’NHTSA, l’amministrazione federale delle autostrade ha rilevato che le miglia percorse dai veicoli nella prima metà del 2021 sono aumentate di circa 173,1 miliardi (circa il 13% rispetto al 2020). Analogamente è aumentato il tasso di mortalità nello stesso periodo a 1,34 decessi per 100 milioni di miglia guidate, rispetto al tasso previsto di 1,28 decessi per 100 milioni di miglia guidate nella prima metà del 2020. Solo 15 Stati (a cui si aggiunge Porto Rico) rappresentano circa la metà delle vittime della strada a livello nazionale. In questi Stati la Federal Highway Administration ha accelerato due progetti incentrati sulla sicurezza stradale fornendo risorse per affrontare i tipi più comuni di incidenti mortali (uscita di strada, incidenti agli incroci e incidenti con pedoni e biciclette).

LINEE GUIDA PER RIDURRE I MORTI DA INCIDENTI STRADALI

Nelle linee guida per la sicurezza stradale la FHWA ha inserito nuove contromisure di sicurezza tra gli elementi di progettazione stradale. Si tratta di specifiche best practice che hanno dimostrato di rendere le strade più sicure ma sono ancora poco utilizzate:

– pannelli luminosi con lampeggianti;

– miglioramenti della visibilità delle strisce pedonali;

– piste ciclabili;

– illuminazione stradale;

– manutenzione del fondo stradale;

– linee di margine più ampie;

– limiti di velocità variabili, adeguati alla strada e autovelox.