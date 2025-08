Incidenti in monopattino: 12.000 in Germania, +26% nel 2024

Nel 2024 la Germania ha registrato 11.944 incidenti con feriti che hanno coinvolto monopattini elettrici, con un incremento del 26% rispetto ai circa 9.400 del 2023. Un dato che preoccupa le autorità, considerando anche l’aumento delle vittime: 27 persone hanno perso la vita, cinque in più rispetto all’anno precedente.

ALLA GUIDA DEI MONOPATTINI, SPESSO GIOVANI O SENZA ESPERIENZA

Le statistiche riportate da Spiegel indicano chiaramente un target anagrafico prevalente: quasi la metà dei conducenti coinvolti in incidenti aveva meno di 25 anni, e ben l’82% non superava i 45 anni. Un dato che riflette l’uso intensivo del monopattino da parte dei giovani, soprattutto nelle aree urbane. Tuttavia, la mancanza di esperienza e il comportamento disinvolto alla guida sembrano giocare un ruolo centrale nell’aumento degli incidenti. Qui i dati degli incidenti in monopattino in Italia.

Tra le principali cause degli incidenti in monopattino spiccano i comportamenti vietati: il 21,2% dei sinistri è dovuto all’uso scorretto della carreggiata o alla circolazione sui marciapiedi, che è espressamente vietata. Un altro elemento preoccupante è il consumo di alcol: il 12,4% dei conducenti di monopattini coinvolti era sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Per confronto, questa percentuale scende al 7,8% per i ciclisti e al 5,9% per gli utenti di ciclomotori o biciclette a pedalata assistita.

IN CITTA’ AVVENGONO PIU’ INCIDENTI IN MONOPATTINO

Gli incidenti si concentrano nelle grandi aree urbane: più della metà si è verificata in città con oltre 100.000 abitanti, una percentuale sensibilmente superiore rispetto a quella registrata per biciclette tradizionali o pedelec. Il contesto cittadino, con traffico intenso, incroci complessi e maggiore densità di utenti della strada, rappresenta un terreno particolarmente delicato per la micro-mobilità elettrica.

Pur con una crescita significativa, il peso degli incidenti che coinvolgono i monopattini elettrici resta relativamente marginale nel contesto generale: rappresentano solo il 4,1% dei 290.701 incidenti stradali con lesioni personali registrati nel 2024. Tuttavia, la quota è in aumento (era del 3,2% nel 2023), segno che il fenomeno non può più essere trascurato.

I CONDUCENTI DI MONOPATTINI PRIVATI SONO PIU’ ATTENTI?

Secondo l’Associazione tedesca degli assicuratori, esistono differenze marcate tra monopattini a noleggio e quelli di proprietà. I conducenti abituali – spesso pendolari che utilizzano il proprio mezzo per gli spostamenti quotidiani – tendono a essere più prudenti. Al contrario, gli utenti di mezzi a noleggio li impiegano soprattutto per svago, senza casco e spesso violando le regole della guida di un monopattino.