Incidenti con auto usate di oltre 10 anni: il triplo rispetto a un’auto nuova

Il rischio di incidenti con auto usate oltre 10 anni pesa sul costo dell’assicurazione fino a 2500 euro in più rispetto a un’auto nuova

Gli incidenti con le auto usate che hanno oltre 10 anni sono molto più frequenti rispetto alle auto nuove. Un’evidenza che, oltre a impattare sulla sicurezza stradale, ha un’influenza diretta anche sul costo dell’assicurazione di un’auto vecchia. Secondo l’indagine di un noto comparatore online, un’auto usata paga di RC auto fino a 2500 euro in più rispetto a un’auto nuova.

INCIDENTI AUTO USATE E COSTO ASSICURAZIONE

Uno studio condotto da un noto comparatore di preventivi online, evidenzia che il costo dell’RC auto aumenta con l’età delle auto usate. Un’auto con almeno 10 anni ha una frequenza d’incidenti per milione di chilometri percorsi superiore al triplo di un’auto nuova. Si legge dal rapporto ACI “I veicoli coinvolti in incidente stradale”. Le auto usate sono coinvolte in un incidente 1,25 volte per ogni milione di chilometri. Mentre le auto nuove si fermano ad appena 0,37. Le conseguenze dirette di queste statistiche, secondo l’indagine sono:

– In ogni classe di Bonus-Malus, il costo dell’RC auto aumenta con l’età;

– La differenza fra il costo dell’assicurazione di un’auto nuova e quello di un’auto con 10 anni cresce all’aumentare della classe di Bonus-Malus (da 77 euro/anno in 1^ classe a 426 euro/anno in classe 14).

L’ASSICURAZIONE DI UN’AUTO VECCHIA COSTA FINO A 2500 EURO IN PIU’

Questo significa che a parità di altri fattori un consumatore che assicura un’auto vecchia paga per l’RC auto un premio assicurativo più alto rispetto a un veicolo nuovo. Sostituendo una macchina vecchia con una nuova si possono risparmiare fino a 1700 euro in 10 anni, risparmio che può arrivare a 2500 euro e oltre in alcune grandi città. Questo risparmio andrebbe considerato nella valutazione dell’acquisto di un’auto nuova usufruendo degli incentivi statali Euro 6. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

COSTO RC AUTO PER REGIONE

Un consumatore che sostituisce un’auto di 10 o più anni con una nuova in Classe 14 spenderà nei 10 anni successivi circa 1700 euro in meno di RC Auto. La stessa simulazione, effettuata per tutti i capoluoghi di regione italiani, evidenzia che il risparmio in 10 anni è superiore nelle aree territoriali dove i premi assicurativi sono più alti. Il risparmio risulta essere di 2870 euro a Bari, 2620 euro a Napoli e 2450 euro a Roma. Secondo l’indagine di Segugio.it, il costo RC auto varia molto meno a Potenza (610 euro), Catanzaro (701 euro) e Trento (901 euro). Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.