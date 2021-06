Incidente A1 Piacenza: strade e percorsi alternativi

Il 22 giugno 2021 c'è stato un grave incidente sulla A1 presso Piacenza con relativa chiusura dell'autostrada: ecco strade e percorsi alternativi per giungere a destinazione

Italia col fiato sospeso per il grave incidente sulla A1 presso Piacenza che ha causato due vittime e diversi feriti, con la conseguente chiusura dell’autostrada del Sole tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in entrambe le direzioni, spezzando praticamente il nostro Paese in due. Circostanza che sta causando notevoli disagi alla circolazione, in un tratto particolarmente trafficato anche nei giorni feriali, con il formarsi di code chilometriche e la difficoltà per molti automobilisti di giungere a destinazione. A beneficio delle vetture bloccate per l’incidente sulla A1, che sono state invitate ad abbandonare l’autostrada, vediamo quali sono le strade e i percorsi alternativi.

INCIDENTE A1 PIACENZA: COS’È SUCCESSO

Il tragico incidente sulla A1 ha coinvolto tre mezzi, un’auto, un tir e un’autocisterna, nel territorio di Cadeo (PC) tra i caselli di Piacenza Sud e Fiorenzuola in direzione Milano: l’autocisterna, che stava trasportando Gpl, ha preso fuoco al km 66+700, formando una lunga colonna di fumo visibile a km di distanza. Nella collisione hanno perso la vita due persone, gli autisti del tir e dell’autocisterna, mentre le occupanti dell’auto, due donne tedesche, sono riuscite a scendere in tempo dal veicolo dopo lo schianto, e a mettersi in salvo prima che i mezzi prendessero fuoco. I due camionisti sono deceduti prima dell’arrivo sul posto delle squadre di soccorso.

INCIDENTE A1 TRA PIACENZA E FIORENZUOLA: LA SITUAZIONE ATTUALE

In base a ciò che riporta il sito di Autostrade per l’Italia, società che gestisce la A1, gli addetti alla sicurezza hanno già predisposto la chiusura del tratto interessato dall’incidente, in entrambe le direzioni. All’interno di questo tratto il traffico risulta sbloccato solo per permettere ai veicoli presenti di lasciare l’autostrada, ma alle rispettive uscite obbligatorie sono segnalati 7 km di coda in direzione Milano da Fidenza, e 9 km di coda in direzione Bologna da Casalpusterlengo.

STRADE E PERCORSI ALTERNATIVI PER CHI DEVE ATTRAVERSARE IL TERRITORIO INTERESSATO DALL’INCIDENTE SULLA A1

Ecco cosa fare se bisogna necessariamente percorrere il tratto interessato dall’incidente sulla A1 (ad esempio per chi deve recarsi da Milano in direzione Bologna e viceversa), non potendo prendere l’autostrada del Sole.

Per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorrere la strada statale 9 Via Emilia con rientro a Fiorenzuola in direzione di Bologna, percorso inverso per chi viaggia verso Milano.

Per le lunghe percorrenze, invece, il traffico autostradale in direzione Milano risulta deviato sulla A21 Torino-Piacenza: da lì seguire verso Brescia e prendere poi la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano. In alternativa per chi dalla A14 Bologna-Taranto è diretto verso Milano può prendere la A13 Bologna-Padova in direzione nord e poi la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano.

Chi si trova già in prossimità del capoluogo lombardo può prendere la Tangenziale Est Esterna di Milano, seguire per la A35 Bre.Be.Mi, poi per la A4 Torino-Trieste e la A22 del Brennero. Qui tutte le risorse per seguire in tempo reale il traffico sulla A1.