Incentivi finiti? Tesla offre 3.000 € di sconto o 2 anni di ricariche

Gli incentivi per auto elettriche sono finiti praticamente prima di iniziare lasciando a bocca asciutta migliaia di utenti che avevano già pianificato di acquistare una BEV con un grosso sconto. Per questo motivo alcune Case stanno cercando di metterci una pezza sostituendosi allo Stato: tra queste c’è Tesla che ha inviato una lettera a chi è rimasto escluso dagli incentivi offrendo delle alternative che consentano di ottenere comunque un beneficio. Scopriamo quali sono.

INCENTIVI FINITI: MOLTE PRENOTAZIONI SENZA COPERTURA

Parecchie persone avevano ordinato la Model 3 o la Model Y, entrambe nella versione RWD, contando di pagarle molto meno grazie agli incentivi auto 2024. Come sappiamo, però, le risorse sono terminate in poco meno di 9 ore, e adesso molte di queste prenotazioni mancano della copertura dei contributi statali. Significa che l’acquisto andrebbe concluso pagando il prezzo pieno, tuttavia Tesla ha pensato a delle alternative.

LE OFFERTE DI TESLA PER CHI È RIMASTO SENZA INCENTIVI AUTO

La prima opzione di Tesla consiste nel mantenere l’ordine vedendosi riconosciuto uno sconto di 3.000 euro come incentivo della Casa. Certo, non sono i 13.750 euro di sconto a cui potevano ambire alcuni utenti, ma meglio che niente. In questo modo la Model 3 RWD costerebbe 37.490 euro (invece di 40.490 euro) e la Model Y RWD 39.690 euro (invece di 42.690).

La seconda opzione permette di annullare l’ordine e di effettuarne uno nuovo, collegato a una promozione che prevede 2 anni (o 20.000 km) di ricariche gratuite presso la rete di Supercharger.

Attenzione: sia nella prima che nella seconda opzione, le offerte valgono purché l’auto venga consegnata entro il 30 giugno 2024 (ma questo, visto che ci sarebbero decine di migliaia di Tesla invendute ferme in Germania e presso altri siti europei, potrebbe non essere un grosso problema).

Una terza opzione prevede la conferma dell’ordine in attesa di un eventuale nuovo stanziamento di fondi. Ipotesi non impossibile, anche a seguito delle dichiarazioni del ministro Urso, ma improbabile nel breve periodo.

Infine il cliente può semplicemente cancellare l’ordine e chiedere il rimborso dell’anticipo.

INCENTIVI AUTO: QUALI SONO LE RISORSE RIMASTE?

Prima di chiudere, considerando che i fondi per acquistare auto elettriche con gli incentivi sono finiti, ricordiamo quali sono le alternative per comprare un’auto beneficiando dello sconto statale:

AUTO IBRIDE PLUG-IN NUOVE

(fascia di emissioni 21-60 g/km)

Importo degli sconti:

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

AUTO TERMICHE NUOVE

(fascia di emissioni 61-135 g/km)

Importo degli sconti:

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

AUTO USATE EURO 6

(fascia di emissioni fino a 160 g/km)

Importo degli sconti: