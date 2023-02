Incentivi autotrasporto 2023: richieste dal 15 marzo

Sta per aprirsi la finestra 2023 degli incentivi autotrasporto, la misura introdotta con il decreto ministeriale n. 461/2021 per supportare il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto mediante l’acquisto di veicoli commerciali con alimentazione alternativa e a elevata sostenibilità. La norma ha stanziato 50 milioni di euro ripartiti lungo l’arco temporale 2021-2026. in questo secondo periodo di incentivazione (il primo si è chiuso il 16 agosto 2022) i fondi ammontano a 10 milioni e sarà possibile presentare le istanze di richiesta nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 28 aprile 2023.

INCENTIVI AUTOTRASPORTO 2023: COSA SI PUÒ ACQUISTARE

I 10 milioni a disposizione nel 2023 per le imprese di autotrasporto sono disponibili esclusivamente per l’acquisto di:

veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in particolare ibridi (diesel / elettrico), elettrici e a carburanti di ultima generazione (metano CNG e LNG).

Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da un minimo di 4.000 euro per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate, fino a un massimo di 24.000 euro per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate. A questi importi si aggiunge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.

COME RICHIEDERE GLI INCENTIVI AUTOTRASPORTO 2023

Per prenotare gli incentivi autotrasporto 2023 è sufficiente fornire una copia del contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni, indipendentemente dalla trasmissione della fattura che prova il pagamento del corrispettivo. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, andrà poi dimostrata in sede di rendicontazione, pena la decadenza dal beneficio.

Alla società RAM – Rete Autostrade Mediterranee SpA, avente come azionista unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze, spettano tutte le attività istruttorie connesse all’erogazione dei contributi e alle fasi di prenotazione, di rendicontazione e di istruttoria delle istanze. Sul sito della società è disponibile una sezione completamente dedicata agli incentivi autotrasporto 2023 che contiene tutte le informazioni sul provvedimento.

Le richieste, come disciplinato dal decreto d’attuazione n. 148/2022, possono essere presentate esclusivamente tramite PEC dell’impresa richiedente e indirizzate a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it a partire dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 28 aprile 2023.

Alla PEC con la richiesta occorre obbligatoriamente allegare la seguente documentazione:

modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito modello informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa (modello disponibile qui);

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;

copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’investimento, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto 461/2021 (ovvero dal 22 gennaio 2022) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve inoltre risultare firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa.

Successivamente, nella fase di rendicontazione, tutti i soggetti che hanno presentato domanda per il contributo avranno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto 461/2021 in Gazzetta Ufficiale (ossia dopo il 22/1/2022). Riguardo la finestra 2023 degli incentivi, i termini per fornire la rendicontazione sono fissati dalle ore 10:00 del 15 maggio 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 30 dicembre 2023, utilizzando la piattaforma informatica dedicata. Solo a seguito di detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata.

INCENTIVI AUTOTRASPORTO: LE FINESTRE DISPONIBILI FINO AL 2026

Come specificato all’inizio, i 50 milioni di euro stanziati per gli incentivi autotrasporto sono ripartiti lungo l’arco temporale 2021-2026 in sei diverse ‘finestre’ i cui termini temporali sono:

I periodo: dal 1° luglio 2022 al 16 agosto 2022 per 13 milioni di euro;

II periodo: dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023 per 10 milioni di euro ;

; III periodo: dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024 per 8 milioni di euro;

IV periodo: dal 26 agosto 2024 all’11 ottobre 2024 per 8 milioni di euro;

V periodo: dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025 per 8 milioni di euro;

VI periodo: dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026 per 3 milioni di euro.

Per ciascuno dei sei periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo.