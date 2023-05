Incentivi auto Lombardia 2023: come richiedere lo sconto

Tornano gli incentivi auto Lombardia. La Giunta regionale ha stanziato 12 milioni di euro per l’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale, offrendo uno sconto robusto per chi desidera sostituire il proprio veicolo o acquistare un’auto a zero emissioni come quelle elettriche o a idrogeno. La delibera che stabilisce i contributi per rinnovare il parco veicolare prevede un sostegno economico compreso tra 1.000 e 4.000 euro per le persone fisiche residenti in Lombardia. Il bando è valido per le nuove immatricolazioni e per le vetture immatricolate a partire dal 1° gennaio 2022.

INCENTIVI AUTO LOMBARDIA 2023: COSA SI PUÒ ACQUISTARE

Gli incentivi auto Lombardia 2023 sono applicabili a veicoli a zero emissioni oppure a basso impatto ambientale. Il valore del contributo varia in base alla tipologia di auto acquistata. In particolare:

zero emissioni di C02 (autovettura elettrica pura o idrogeno): 4.000 euro con rottamazione di un veicolo o 1.000 euro senza rottamazione;

(autovettura elettrica pura o idrogeno): con rottamazione di un veicolo o senza rottamazione; Euro 6d benzina, metano, gpl o ibride (=60 g/km, NOX = 85,8 mg/km): 2.500 euro con rottamazione;

(=60 g/km, NOX = 85,8 mg/km): con rottamazione; Euro 6d diesel (=60 g/km, NOX = 126 mg/km): 2.000 euro con rottamazione;

(=60 g/km, NOX = 126 mg/km): con rottamazione; Euro 6d benzina, metano, gpl o ibride (60<CO2=120 g/km, NOX = 85,8 mg/km): 2.000 euro con rottamazione;

(60<CO2=120 g/km, NOX = 85,8 mg/km): con rottamazione; Euro 6d diesel (60<CO2=120 g/km, NOX = 126 mg/km): 1.500 euro con rottamazione.

INCENTIVI LOMBARDIA 2023: REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Gli incentivi vengono erogati per l’acquisto di autovetture di categoria M1 che rispettano i limiti di emissioni elencati nel precedente paragrafo. Le auto possono essere di nuova immatricolazione o, in alternativa, già immatricolate successivamente al 1° gennaio 2022 e intestate a una casa costruttrice di veicoli o a un rivenditore o concessionario.

Il contributo è concesso alle seguenti condizioni:

residenza in Lombardia (solo persone fisiche). La residenza in un Comune appartenente alla Regione Lombardia dev’essere posseduta al momento della presentazione della domanda. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo;

(solo persone fisiche). La residenza in un Comune appartenente alla Regione Lombardia dev’essere posseduta al momento della presentazione della domanda. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo; contestuale radiazione di un’autovettura a benzina fino a Euro 2 incluso o diesel fino a Euro 5 incluso per demolizione, oppure per esportazione definitiva all’estero (solo per diesel fino a Euro 5). L’incentivo senza contestuale radiazione di un veicolo è ammesso solo nel caso di acquisto di una auto a emissioni zero (elettrica pura o a idrogeno);

di un’autovettura a benzina fino a Euro 2 incluso o diesel fino a Euro 5 incluso per demolizione, oppure per esportazione definitiva all’estero (solo per diesel fino a Euro 5). L’incentivo senza contestuale radiazione di un veicolo è ammesso solo nel caso di acquisto di una auto a emissioni zero (elettrica pura o a idrogeno); applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali) oppure di almeno 2.000 euro (IVA inclusa). Solo nel caso di acquisto di un’autovettura elettrica pura o a idrogeno, senza radiazione di un veicolo inquinante, lo sconto applicato dev’essere di almeno 1.000 euro (IVA inclusa);

sul prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali) oppure di (IVA inclusa). Solo nel caso di acquisto di un’autovettura elettrica pura o a idrogeno, senza radiazione di un veicolo inquinante, lo sconto applicato dev’essere di almeno 1.000 euro (IVA inclusa); il prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base), al netto di eventuali allestimenti opzionali, del veicolo da incentivare non deve superare i seguenti importi:

– 35.000 euro, Iva esclusa, per la fascia 61-120 g/km di CO2;

– 45.000 euro, Iva esclusa, per la fascia 0-60 g/km di CO2;

(prezzo di listino del modello base), al netto di eventuali allestimenti opzionali, del veicolo da incentivare i seguenti importi: – 35.000 euro, Iva esclusa, per la fascia 61-120 g/km di CO2; – 45.000 euro, Iva esclusa, per la fascia 0-60 g/km di CO2; infine l’acquisto dell’auto deve avvenire tramite venditori o concessionari di veicoli abilitati dalla Regione Lombardia. I venditori anticipano in fase di vendita il contributo regionale al cittadino beneficiario.

QUANDO E COME RICHIEDERE LO SCONTO DEGLI INCENTIVI AUTO LOMBARDIA 2023

Gli incentivi auto Lombardia 2023 si possono richiedere a partire dalle ore 10:00 di giovedì 4 maggio 2023 e fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2023, salvo precoce esaurimento dei fondi. Per inoltrare la domanda il cittadino deve accedere nell’apposita sezione del portale di Regione Lombardia, dove sono disponibili anche il bando, le FAQ per i cittadini e per i venditori e l’elenco dei concessionari abilitati, e cliccare sul tasto verde Fai domanda (previa registrazione). L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa ‘a sportello’, secondo l’ordine cronologico di prenotazione telematica del contributo.

Importante: ogni persona fisica può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi. Il contributo di Regione Lombardia è cumulabile con gli incentivi statali riferiti alla medesima tipologia di intervento. Nel caso delle auto elettriche lo sconto può dunque raggiungere l’importo complessivo di 9.000 euro.