Incentivi auto Lombardia 2021: fino a 8.000 euro con rottamazione

In arrivo il bando dei nuovi incentivi auto Lombardia 2021 per l'acquisto di auto elettriche e termiche, e anche di moto. Si possono ottenere fino a 8.000 euro con rottamazione

In arrivo nuovi incentivi auto in Lombardia nel 2021. Entro poche settimane la Giunta regionale lombarda pubblicherà il bando con i dettagli per usufruire del contributo per l’acquisto di veicoli (auto e moto) elettrici o comunque a basse emissioni, che nella migliore delle ipotesi toccherà l’importo di 8.000 euro (+ 2.000 del concessionario). Una cifra importante, a maggior ragione se consideriamo che sarà possibile cumularla con l’Ecobonus statale, per un totale di addirittura 18.000 euro di potenziale sconto.

INCENTIVI AUTO LOMBARDIA 2021: COME FUNZIONANO

L’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha annunciato che dei 100 milioni di euro stanziati per il biennio 2021/2022 al fine di migliorare la qualità dell’aria, ben 36 milioni sono riservati agli incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti. Una cifra doppia rispetto all’anno scorso, ricavata in parte da risorse statali derivanti dagli accordi per la qualità dell’aria e in parte da risorse regionali. Nell’attesa che la pubblicazione del bando chiarisca tutti i dettagli, in base alle anticipazioni dell’assessore Cattaneo gli incentivi auto Lombardia 2021 per i cittadini privati dovrebbero essere così ripartiti:

– 8.000 euro per l’acquisto di un’auto elettrica o a idrogeno con contestuale rottamazione di un veicolo inquinante;

– 4.000 euro per l’acquisto di un’auto elettrica o a idrogeno senza rottamazione;

– da 2.000 a 5.000 euro (a seconda dei valori emissivi di PM10, CO2 e NOX in condizioni reali di utilizzo) per l’acquisto di un’auto endotermica a basse emissioni, con contestuale rottamazione di un veicolo inquinante;

– fino a 3.000 euro per l’acquisto di un motoveicolo elettrico (categoria L) con contestuale rottamazione di un’auto o moto inquinante;

– fino a 1.000 euro per l’acquisto di un motoveicolo elettrico (categoria L) senza rottamazione.

Come detto, questi contributi sono sommabili agli incentivi dell’Ecobonus. L’erogazione di ciascun contributo prevede l’applicazione da parte del concessionario di uno sconto obbligatorio di 2.000 euro per le auto elettriche, del 12% sul modello base per le endotermiche e del 7% sui motoveicoli elettrici. Sarà il concessionario ad anticipare il contributo, poi la Regione provvederà a rimborsarlo. I veicoli inquinanti da rottamare possono essere fino a Euro 2 benzina e fino a Euro 5 diesel. In alternativa alla rottamazione si può optare per la definitiva esportazione all’estero, ma solo per auto diesel fino a Euro 5.

INCENTIVI LOMBARDIA 2021: CONTRIBUTI PER IMPRESE ED ENTI PUBBLICI

In aggiunta ai 36 milioni di euro per gli incentivi auto 2021 riservati ai cittadini privati, la Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 7 milioni per la sostituzione dei veicoli commerciali delle imprese e 5 milioni per i veicoli degli Enti pubblici. Anche in questo caso siamo in attesa di ulteriori dettagli sulle misure.

LOMBARDIA: INCENTIVI ANCHE PER LE COLONNINE DI RICARICA

E non finisce qui: la pioggia di provvedimenti a favore dell’ambiente in Lombardia prevede l’assegnazione di altri 52 milioni di euro, sempre per il biennio 2021/2022, così ripartiti:

– 5 milioni di euro per l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche;

– 8 milioni di euro per la sostituzione delle caldaie degli immobili pubblici;

– 10 milioni di euro destinati agli impianti e reti locali a biomassa per la produzione e distribuzione di energia;

– 9 milioni alla de-impermeabilizzazione, con alberatura e rinverdimento delle aree pubbliche per il contrasto al cambiamento climatico;

– 20 milioni di euro sono infine destinati agli accordi negoziali per l’adeguamento tecnologico di impianti per la climatizzazione o per l’incremento dell’efficienza energetica per impianti e strutture pubbliche.