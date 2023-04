Incentivi auto: in arrivo nuovi fondi per benzina e diesel

Il governo sta riflettendo sugli incentivi auto 2023 (e anni successivi) alla luce della scarsa richiesta dei contributi per auto elettriche e ibride plug-in. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, rispondendo a un’interrogazione dell’on. Morassut durante un question time alla Camera. L’eventuale rimodulazione degli incentivi riguarderebbe il rifinanziamento dei fondi per auto termiche (benzina, diesel, ecc.) allo scopo di svecchiare il parco circolante, che com’è noto è tra i più datati d’Europa.

INCENTIVI AUTO PER ELETTRICHE E PLUG-IN NON FUNZIONANO

Che il meccanismo degli incentivi auto fosse da rivedere era già palese nel 2022, quando dei 700 milioni di euro messi a disposizione per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale ne erano avanzati circa 300 milioni, quasi tutti riferiti a mezzi elettrici e ibridi plug-in. E la tendenza dei primi mesi del 2023 è esattamente la stessa: i fondi per le auto termiche sono finiti in poche settimane mentre quelli per BEV e PHEV, peraltro ben più congrui, sono quasi intatti. A dimostrazione che per il momento solo una piccola fetta di automobilisti è pronta ad abbracciare l’elettrico, anche di fronte al maxi sconto di 5.000 euro previsto dagli incentivi. Serve dunque una visione più pragmatica.

MINISTRO URSO: INCENTIVI VANNO RIMODULATI

Ne è convinto lo stesso ministro Urso, che nel suo intervento alla Camera ha prima ricordato cosa non va degli attuali incentivi e poi ha lanciato alcune proposte per ottimizzare l’elargizione dei fondi. “La risposta del mercato ai contributi è stata eterogenea”, ha spiegato il titolare del Mimit, “con gli incentivi destinati alle auto con motore endotermico terminati in breve tempo, mentre quelli per l’elettrico puro non hanno avuto un buon riscontro. Nel 2022 sono rimaste inutilizzate risorse per 127 milioni di euro (300 milioni contando anche le plug-in, ndr). Anche per quanto riguarda il 2023 i 150 milioni destinati all’acquisto di vetture endotermiche con emissioni tra 61 e 135 g/km di CO2 sono finiti in poche settimane, mentre dei 425 milioni complessivamente stanziati per le auto elettriche e ibride plug-in sono stati a oggi utilizzati soltanto 33 milioni, pari a meno dell’8%”.

INCENTIVI AUTO: USARLI PER SVECCHIARE IL PARCO CIRCOLANTE

Alla luce di questi dati si pone pertanto la necessità di predisporre una rimodulazione degli incentivi auto, prendendo atto dello stato delle cose: inutile distribuire risorse per auto che non vuole (quasi) nessuno, meglio usarle in modo più utile. Ad esempio per rinnovare il vetusto parco circolante italiano, ancora zeppo di vetture Euro 0, 1, 2 e 3, incentivando l’acquisto di moderne vetture Euro 6 a prescindere dall’alimentazione. “Lo Stato deve aiutare chi trova difficoltà a sostituire la propria autovettura, magari vecchia di 15 o 20 anni, con una a basse emissioni”, ha precisato Urso, “e non chi può permettersi di comprare, se vuole farlo e auspicabilmente, un’auto elettrica”.

In pratica Urso ha delineato un cambio di strategia all’insegna della gradualità: viste le circostanze l’esigenza primaria nel percorso verso la neutralità tecnologica, che a quanto dice resta primaria per l’Esecutivo, non è più quella di elettrificare forzatamente il parco auto ma, per il momento, di ‘svecchiarlo’: “Il parco auto da rottamare è la vera priorità ambientale: oggi in Italia circolano circa 11 milioni di auto altamente inquinanti con emissioni fino a Euro 3, più del 25% del totale. Occorre intervenire urgentemente su queste sostituendole con auto anche a benzina o diesel ma Euro 6”.