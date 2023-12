Incentivi auto: il termine per l’immatricolazione torna a 270 giorni

Importante novità per chi ha usufruito e per chi usufruirà in futuro degli incentivi auto, che torneranno nel 2024 con una nuova formula. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha introdotto tramite decreto una modifica che porta i termini di immatricolazione di un’auto acquistata con l’Ecobonus statale a 270 giorni, al posto del precedente termine di 180.

INCENTIVI AUTO: COSA DICE LA NORMATIVA SUI TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE

Com’è noto, la normativa sugli incentivi auto prevede che, per la prenotazione dei contributi, i venditori dei veicoli agevolabili debbano inserire i dati relativi all’ordine di acquisto del veicolo sull’apposita piattaforma digitale, confermando poi l’operazione entro e non oltre un certo termine dalla data della prenotazione (180 giorni nella versione originale) comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo . Significa, in altre parole, che l’auto prenotata con l’Ecobonus dev’essere perentoriamente immatricolata entro il termine di legge, altrimenti si perde l’incentivo.

PERCHÉ SI PASSA DA 180 A 270 GIORNI?

Tuttavia, come specifica il decreto del Mimit, considerato che il più volte citato termine di 180 giorni per immatricolare l’auto prenotata non risultava più congruo rispetto all’anno in cui era stato introdotto (2019), sulla base delle prassi commerciali consolidate del settore automotive a seguito dei ritardi nella consegna dei veicoli da parte dei costruttori, causati dai problemi nella logistica e nella carenza di alcuni componenti, si è deciso di portare questo termine da 180 a 270 giorni, ossia da 6 mesi a 9 mesi.

INCENTIVI AUTO E NUOVI TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE: COSA CAMBIA?

Già nel corso del 2022 il termine era stato esteso a 270 giorni con un intervento provvisorio valido solo per sei mesi, mentre stavolta è definitivo e si applica, oltre che alle prenotazioni degli incentivi auto effettuate a partire dalla data di pubblicazione del decreto del Mimit in Gazzetta Ufficiale (22 dicembre 2023), anche alle prenotazioni ancora in fase di completamento alla medesima data, relativamente ai veicoli agevolabili in base alla normativa. Quindi se nelle scorse settimane avete acquistato un’auto con lo sconto dell’Ecobonus e siete ancora in attesa della consegna, il termine per immatricolarla (e per non perdere il diritto al contributo) non è più di 180 ma è di 270 giorni.

Va da sé che resta sempre valido il consiglio di subordinare la validità del contratto di acquisto dell’auto prenotata con gli incentivi alla possibilità di immatricolarla entro i termini di legge (prima 180 e ora 270 giorni), specificando questo aspetto nel contratto stesso.