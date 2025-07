Incendio Fiumicino oggi: la situazione all’aeroporto di Roma

Non è un periodo fortunato per Roma sul fronte degli incendi: dopo l’esplosione del distributore in via dei Gordiani, alle ore 8:00 di lunedì 7 luglio 2025 si è sviluppato un maxi incendio a Fiumicino, precisamente in via della Corona Boreale, all’altezza del civico 115, confinante con via Idra. Pochi minuti dopo un altro incendio ha colpito un edificio in via del Faro. Le fiamme hanno sprigionato una nube nera alta nel cielo, visibile a km di distanza, e altre colonne di fumo grigiastre. Ovviamente, data la vicinanza con l’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci”, c’è chi teme che l’incendio di oggi a Fiumicino possa compromettere il regolare svolgimento dei voli: vediamo com’è la situazione in base agli ultimissimi aggiornamenti.

INCENDIO FIUMICINO 7 LUGLIO 2025: COSA È SUCCESSO

Il primo dei due roghi ha coinvolto alcuni depositi di rifiuti che si trovano in via Corona Boreale, un’area rurale gestita dalla ditta privata Paoletti Ecologia fra l’aeroporto di Fiumicino e il centro commerciale Parco Leonardo: a fuoco sono andati alcuni rifiuti di plastica accatastati da tempo. Il secondo è divampato sulla tettoia di legno e in un magazzino del cantiere della Liburna, la riproduzione in legno a grandezza naturale di un’antica nave da guerra romana in completamento a Fiumicino. Il cantiere dell’opera, oggetto di visita di studiosi e scuole, si trova in via del Faro. Al momento non si segnala alcun danno alla riproduzione della nave romana lunga 33 metri, sono andate però distrutte le attrezzature necessarie alla lavorazione della nave, da anni in realizzazione da una famiglia di maestri d’ascia.

INCENDIO FIUMICINO OGGI: DOVE SONO LE FIAMME?

Intanto i forti venti che stamane soffiano in direzione est starebbe spingendo la nube nera verso il fronte romano. Nel frattempo ha già invaso le zone di Malagrotta, Dragona, Acilia, Piana del Sole, Ponte Galeria, Dragoncello, Spinaceto e Vitinia, interessando anche le aree di Fiumicino, Isola Sacra, Portuense e Parco Leonardo, soprattutto la zona commerciale. Per permettere i soccorsi e lo spegnimento delle fiamme, la Polizia locale ha disposto la chiusura temporanea di via Corona Boreale all’altezza di via Idra, nonché un ulteriore tratto della stessa via all’altezza del punto vendita Arcaplanet, dietro il Centro Commerciale.

SITUAZIONE ALL’AEROPORTO IN TEMPO REALE: VOLI IN PARTENZA E IN ARRIVO

Detto questo, com’è la situazione all’aeroporto di Fiumicino? Ebbene, nonostante la vicinanza con l’incendio di oggi, lo scalo internazionale non risulta coinvolto e, per il momento, non si registrano stop ai voli. Anche la circolazione ferroviaria nella zona sembra regolare.

Ovviamente, visto che la situazione potrebbe cambiare fino al totale spegnimento dell’incendio, non ancora avvenuto, si consiglia di tenersi aggiornati controllando lo stato in tempo reale dei voli in partenza e in arrivo da e per Roma Fiumicino, al fine di verificare eventuali modifiche e cancellazioni. Clicca sui seguenti link:

Ulteriori informazioni sul sito web e sui profili social dell’aeroporto romano. Controllare anche l’invio di eventuali notifiche dalla propria compagnia aerea tramite email o sms.

Questo video condiviso su X mostra la nube di fumo chiaramente visibile dall’aeroporto di Roma Fiumicino.