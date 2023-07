Incendio aeroporto Catania: come chiedere il rimborso del volo

Il recente incendio all’aeroporto di Catania avrebbe dovuto creare disagi per massimo 48 ore. Invece sono trascorsi più di 10 giorni dall’incidente e il Terminal A del sesto scalo italiano per traffico passeggeri resta ancora chiuso, senza che nessuno sappia dire con certezza quando riaprirà. Attualmente l’aeroporto catanese lavora solo con il Terminal C, che può garantire un numero massimo di 5 arrivi e 5 partenze all’ora contro i 21 a pieno regime. Significa che molti voli sono cancellati oppure dirottati verso gli altri scali siciliani di Palermo, Trapani e Comiso, collegati con Catania tramite bus navetta gratuiti che impiegano fino a 5 ore per compiere il tragitto. Una situazione molto complicata che sta convincendo molti viaggiatori ad annullare il viaggio in Sicilia. Ma si può chiedere il rimborso del volo per i disagi creati dall’incendio all’aeroporto di Catania? E come?

INCENDIO AEROPORTO CATANIA: RIMBORSO PER VOLO CANCELLATO

Altroconsumo ricorda che secondo l’attuale normativa, quando un volo viene cancellato le compagnie aeree hanno l’obbligo di fornire assistenza ai viaggiatori, con pasti e bevande, oltre a garantire loro un volo di ‘riprotezione’, cioè un volo alternativo che permetta alle persone di raggiungere la destinazione finale del proprio viaggio. Il nuovo volo offerto dalle compagnie dev’essere comparabile al volo cancellato: ad esempio garantire la stessa classe o una superiore (senza chiedere alcuna maggiorazione di costo) e avvenire in prossimità della data programmata del viaggio. Se il volo di riprotezione parte il giorno dopo oppure parte da un altro aeroporto, la compagnia aerea deve garantire a proprie spese il pernottamento in hotel e/o il trasferimento da un aeroporto all’altro.

Ovviamente, se il volo alternativo non soddisfa le esigenze dei passeggeri, questi hanno diritto al rimborso integrale del biglietto. È bene conservare per rimborsi ed eventuali contestazioni la prenotazione originale del volo aereo, nel caso specifico quello da o per l’aeroporto di Catania.

INCENDIO AEROPORTO CATANIA: RIMBORSO PER VOLO DIROTTATO

I passeggeri hanno diritto al rimborso integrale del biglietto non solo in caso di volo cancellato ma anche in caso di volo dirottato verso un altro aeroporto (da Catania a Palermo, Trapani o Comiso), qualora il trasferimento non soddisfi le loro esigenze. Per esempio Ryanair, tanto per citare le compagnia aerea che effettua il maggior numero di voli su Catania, quando invia la comunicazione via email per informare dell’eventuale cambio dello scalo di partenza o di arrivo, mette a disposizione due link attraverso cui i passeggeri possono accettare il cambio oppure, in alternativa, richiedere il rimborso del volo.

INCENDIO AEROPORTO CATANIA: SI PUÒ CHIEDERE UN INDENNIZZO?

In genere per ritardi superiori alle 3 ore si può ottenere dalla propria compagnia aerea un indennizzo tra 200 e 600 euro. Tuttavia, poiché i disagi dei voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania sono dovuti a cause di forza maggiore (in questo caso un incendio) non attribuibili alla responsabilità delle compagnie aeree, i passeggeri non hanno diritto a ulteriori indennizzi monetari che vadano al di là del semplice rimborso dei voli acquistati, né al risarcimento di eventuali danni.