Il telepedaggio conviene: -72 mila t di CO2 emesse nel 2023

Negli ultimi anni, il sistema di telepedaggio si è rivelato una soluzione strategica per la riduzione delle emissioni di CO2, poiché ha dimostrato di poter contribuire a ridurre le emissioni dei veicoli che stazionano ai caselli. Un recente studio condotto dal Sustainability Lab dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con Telepass, ha messo in luce l’impatto positivo di questa tecnologia sulla riduzione delle emissioni inquinanti nel 2023 sulla rete autostradale italiana.

RISPARMIO DI CO2 GRAZIE AL TELEPEDAGGIO NEL 2023

Nel 2023, il traffico autostradale italiano ha raggiunto i livelli pre-pandemia, con un aumento della circolazione. Nonostante ciò, grazie al telepedaggio, sono state risparmiate oltre 72.000 tonnellate di CO2. Un incremento significativo rispetto alle 61.000 tonnellate risparmiate nel 2022, dimostrando l’efficacia crescente del sistema nel mitigare l’impatto ambientale del traffico stradale. I dati qui analizzati si riferiscono all’impiego del solo telepedaggio Telepass, quindi è ipotizzabile che questi benefici aumenteranno da quando i viaggiatori hanno a disposizione 3 soluzioni diverse per il telepedaggio: UnipolMove, MooneyGo e Telepass.

TELEPADAGGIO, EMISSIONI VEICOLI E BENEFICI AMBIENTALI

Il telepedaggio è un sistema di esazione ormai noto e diffuso anche per il pagamento dei parcheggi, del carburante e molto altro. Nel perimetro dell’indagine universitaria, consente ai veicoli di transitare attraverso i caselli autostradali senza dover effettuare fermate per il ritiro e il pagamento del biglietto. Questo elimina gli “stop and go”, riducendo così il consumo di carburante e le emissioni associate, che non riguardano solo la CO2, ma anche altre sostanze ben più pericolose per l’ambiente e la salute, come PMx, NOx, CO, SOx, etc. Lo studio condotto, guidato dai professori Raffaele Pesenti e Giovanni Vaia, ha quantificato la riduzione delle emissioni utilizzando un algoritmo appositamente sviluppato che ha analizzato diverse variabili tra cui la categoria dei veicoli, l’alimentazione, la cilindrata, il peso e le classi di inquinamento.

LE EMISSIONI RISPARMIATE AL CASELLO CON IL TELEPASS

L’impatto del telepedaggio è particolarmente positivo per i mezzi pesanti. La riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e di particolato (PM) è infatti il triplo rispetto ai veicoli leggeri di classe A1 (autoveicoli e motoveicoli). Questi inquinanti, prodotti principalmente durante la combustione, sono notevolmente diminuiti grazie alla fluidità del traffico garantita dal telepedaggio, riducendo così l’impatto ambientale complessivo. Lo studio Ca’Foscari, ha elaborato queste l’emissività dei veicoli legata all’uso del telepedaggio:

CO (monossido di carbonio): -278,7 t ;

(monossido di carbonio): ; CO2 (anidride carbonica): -72.291,8 t ;

(anidride carbonica): ; N20 (protossido di azoto): -1,8 t ;

(protossido di azoto): ; NH3 (ammoniaca): -99,1 t ;

(ammoniaca): ; VOC (composti organici volatili): -39,7 t ;

(composti organici volatili): ; NOx (ossidi di azoto): -153,3 t ;

(ossidi di azoto): ; PM2.5 (polveri sottili): -4,1 t;

I benefici del telepedaggio attraverso la sola riduzione della CO2 sono stati tradotti in termini pratici attraverso i km percorsi nel 2023. La CO2 risparmiata, è equivalente a: