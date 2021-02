Il pacchetto Sport Chrono inquina troppo: Porsche sospende le vendite

Porsche sospende le vendite di alcuni modelli usati con Sport Chrono: è atteso un aggiornamento software per correggere le emissioni eccessive

Il pacchetto Sport Chrono di Porsche è finito al centro di un’indagine interna che ha comportato la sospensione delle vendite. La causa – come riporta Business Insider – sarebbe legata alle eccessive emissioni di ossidi di azoto. Intanto un portavoce della Casa auto avrebbe rassicurato dicendo che i modelli più recenti non sono coinvolti nel richiamo tecnico. La parte più complessa sembrerebbe identificare esattamente quali modelli Porsche con pacchetto ad alte prestazioni debbano essere aggiornate. Ecco come stanno le cose.

PORSCHE SPORT CHRONO: AUTO USATE FERME IN CONCESSIONARIA

Quando si tratta di emissioni di ossidi di azoto ormai si presenta sempre l’ombra del caso Volkswagen che non ha escluso negli USA anche i modelli Porsche. La notizia attuale riguarda però la sospensione delle vendite negli USA di alcuni modelli di Porsche usati con pacchetto Sport Chrono. Il caso sarebbe emerso dopo che a un acquirente è stata negata la possibilità di comprare una Porsche usata. Da là è montato il caso tra i forum fino a coinvolgere la stessa Casa auto. “Porsche ha informato le autorità in modo proattivo e continua a lavorare per esaminare la questione”, la dichiarazione del portavoce Porsche riportata da Business Insider. “Le modalità Normal e Sport sono risultate conformi a tutti gli standard sulle emissioni nei test effettuati dall’azienda, così come la modalità Sport Plus su molti modelli testati”.

I MODELLI PORSCHE CON SPORT CHRONO DA AGGIORNARE

L’interruzione delle vendite quindi non riguarda le auto nuove ma solo i modelli prodotti dal 2012 al 2016. Tuttavia pare non siano ancora stati individuati esattamente i modelli interessati, visto che alcuni modelli non erano neppure disponibili con il pacchetto sportivo. Attualmente quindi sarebbero sospese le vendite al pubblico delle Porsche 911, Boxster, Cayman, Cayenne e Panamera. Secondo quanto riporta il magazine statunitense i concessionari continuano comunque a ritirare in permuta le auto, ma restano ferme in attesa di ricevere un aggiornamento software.

PORSCHE SPORT CHRONO: PERCHE’ E’ COSI’ RICERCATO

Il pacchetto Sport Chrono Porsche, per chi non lo sapesse, cambia profondamente la personalità dell’auto. Non si tratta solo di velocizzare i cambi marcia. Motore e telaio si adattano alle impostazioni di guida, fino a rendere disponibile anche un over boost con la funzione Sport Response. I modelli Porsche con pacchetto Sport Chrono sono praticamente pensati anche per le uscite in pista: l’accelerazione da 0-100 km/h nella modalità più sportiva lima 0,2 decimi di secondi. Ora potete anche capire perché le Porsche usate con pacchetto Sport Chrono sono piuttosto ricercate.