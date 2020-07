Tra i SUV usati più venduti online in 2 mesi tutte le alternative straniere per marca e modello ai brand nazionali: ecco la Top 10 dei SUV usati che si vendono di più

L’acquisto dell’auto usata è da sempre l’alternativa ideale per cambiare auto a un prezzo più conveniente. Su questa premessa i SUV usati sono trai veicoli che popolano di più le offerte e catturano l’interesse degli italiani. Ma quali sono i SUV usati più venduti online a luglio 2020? Ecco la Top10 dei modelli più acquistati in 60 giorni.

I SUV USATI ONLINE: RIPARTONO LE VENDITE

Le auto usate a giugno 2020 hanno mostrato segnali di ripresa incoraggianti con +6,6% dei passaggi di proprietà rispetto allo stesso mese del 2019. L’emergenza Coronavirus, salvo colpi di scena, sembrerebbe superata, almeno per il settore di compravendita autoveicoli. Con gli ecoincentivi statali sulle auto nuove Euro 6 e un bonus sui passaggi di proprietà, i numeri dovrebbero risollevarsi dopo l’estate. Il Dl Rilancio ha infatti previsto un aiuto per l’acquisto delle auto usate, tra quelle più ecologiche (Euro 6) con una riduzione del 60% sugli oneri fiscali. Intanto le auto usate online continuano a cambiare proprietario e i SUV usati più venduti online non sono da meno. Ecco la Top10 dei SUV che hanno cambiato proprietario più velocemente in 60 giorni.

I SUV USATI PIÙ VENDUTI ONLINE: L’AUTO PIÙ CONVENIENTE

L’indagine è di un noto motore di ricerca di auto usate online che rivela i 10 SUV usati più venduti tra giugno e luglio 2020. Tra le prime 5 auto usate più vendute tra i SUV, la Dacia Duster impiega appena 66 giorni per portare a segno oltre 2.600 vendite. E’ anche il SUV usato più economico se si considerano i modelli 2015. Man mano che si va avanti nella classifica, aumenta il valore ma anche i giorni che impiega un modello per essere venduto. Tra le prime 5, ad esempio, nonostante un prezzo medio di 29.500 euro, la Range Rover Evoque cambia più proprietari e in meno tempo di modelli più popolari. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

I SUV USATI PIÙ VENDUTI ONLINE: L’AUTO PIÙ COSTOSA

Tra i 10 SUV usati più venduti online la Peugeot 2008 è l’alternativa a quasi lo stesso prezzo medio della Mini Countryman, infatti è stata venduta il doppio delle volte. Nonostante i suoi anni la Range Rover è il SUV usato più costoso della Top10, ma all’8^ posto per numero di auto vendute in 2 mesi. La Renault Kadjar (2017) e La Toyota CH-R (2018) chiudono la classifica dei 10 SUV usati più venduti online tra giugno e luglio 2020.