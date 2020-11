I mezzi di trasporto più sicuri e quelli che provocano più vittime

Quali sono i mezzi di trasporto più sicuri e quando diventano pericolosi? Ecco il rapporto incidenti in UK che rivela gli utenti vulnerabili e perché

Quali sono i mezzi di trasporto più sicuri? E quali tipi di veicoli sono più pericolosi per le varie categorie di utenti della strada? Secondo le statistiche sugli incidenti stradali si sente spesso parlare di utenti deboli della strada. Ma quanto sono davvero pericolosi i mezzi di trasporto e quali i veicoli che provocano più vittime? Dal rapporto del Consiglio per la sicurezza dei trasporti inglese (PACTS) emergono molte cose interessanti e inaspettate.

I MEZZI DI TRASPORTO PIU’ PERICOLOSI IN UK

Il PACTS ha pubblicato un rapporto sugli incidenti stradali nel Regno Unito sui dati 2019 che mostra il pericolo associato alle diverse modalità di trasporto. L’auto è sempre il mezzo più pericoloso? Affatto, se ad esempio si considera il numero di vittime stradali per distanza percorsa. In tal caso furgoni e autocarri hanno il più alto tasso di mortalità su altri utenti strada. E’ anche vero però che la maggior parte delle persone che muoiono sulle strade lo fa in auto o a causa di una collisione con altre auto. Maggiore è la distanza e maggiore è il rischio di perdere la vita alla guida di una moto, anche se nell’incedente non è coinvolto nessun altro veicolo. Ecco quali sono i mezzi di trasporto più sicuri e quali provocano più vittime stradali. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

INCIDENTI IN AUTO E VITTIME STRADALI NEL 2019

Le auto sono il mezzo che – almeno in UK – provoca il maggior numero di vittime della strada. Muoiono più persone negli incidenti tra auto e pedoni (305), incidenti tra più auto (227), ma anche in episodi che non coinvolgono nessun altro veicolo (237). Dall’immagine sotto si può capire chiaramente perché pedoni, ciclisti e motociclisti sono gli utenti deboli della strada: perdono la vita nella maggior parte degli incidenti. Al contrario invece gli incidenti stradali che coinvolgono furgoni, veicoli commerciali e tir vedono soccombere gli altri utenti della strada e meno spesso gli occupanti. Al centro ci sono le auto in una condizione di proporzionalità. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PERCHÉ LA MOTO E’ IL MEZZO DI TRASPORTO PIU’ PERICOLOSO

Se si considera la pericolosità dei mezzi di trasporto per distanza percorsa, i motociclisti sono la categoria più vulnerabile poiché in un incidente muoiono con più frequenza. per miglio guidato sono anche relativamente pericolosi per i pedoni. I furgoni e gli autocarri invece spiccano tra mezzi di trasporto più pericolosi per gli altri utenti della strada. I furgoni hanno il più alto tasso di mortalità tra altri utenti della strada per miglio e solo al secondo posto ci sono i mezzi pesanti. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

I MEZZI DI TRASPORTO PIU’ PERICOLOSI PER I PEDONI

Chi uccide di più i pedoni? Secondo il rapporto sugli incidenti nel Regno Unito, le auto sono state coinvolte nella stragrande maggioranza degli incidenti con pedoni morti nel 2019. I mezzi pesanti sono il secondo mezzo di trasporto più pericoloso per i pedoni. Per quanto ciclisti e motociclisti possano irritare i pedoni in strada, quando invadono gli spazi pedonali, solo in pochi casi sono un reale rischio per chi cammina a piedi. E’ interessante vedere come solo nel 4% dei casi – per fortuna – i pedoni perdono la vita in incidenti con 3 o più veicoli. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

I MEZZI DI TRASPORTO PIU’ PERICOLOSI PER I CICLISTI

Chi uccide di più i ciclisti? Le auto sono state coinvolte in almeno la metà degli incidenti in cui un ciclista ha perso la vita. Guardando l’infografica sotto però si capisce anche che nel secondo caso di morti più frequenti non è coinvolto nessun altro veicolo. I mezzi pesanti invece sono pericolosi per le bici tanto quanto gli incidenti che coinvolgono più di 3 veicoli. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

I MEZZI DI TRASPORTO PIU’ PERICOLOSI PER I MOTOCICLISTI

Chi uccide di più i motociclisti? Anche in questo caso, il numero di incidenti tra moto e auto vede il maggior numero di vittime in sella. L’auto è in assoluto il mezzo di trasporto più pericoloso per le due ruote. Ma non solo, la situazione che si verifica più frequentemente coinvolge anche 3 o più veicoli (23%). Quasi quanto gli incidenti in cui i motociclisti perdono la vita per cause non imputabili ad altri veicoli (21%). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.