La classifica Best Global Brand elegge i 15 migliori brand auto del 2020: in testa si conferma un brand asiatico, che insegue i giganti dell’hitech

I migliori Brand auto del 2020 eletti dal Best Global Brands 2020 tra i marchi più forti al mondo, vedono i Costruttori auto asiatici in testa. L’annuale classifica delle aziende per fatturato e posizionamento sul mercato riguarda categorie molto varie, dall’elettronica, al cibo, ai servizi, c’è di tutto. Tra questi i 15 Brand auto migliori del 2020 occupano quindi una piccola parte, ma oggi parleremo in particolare dei più interessanti.

I MIGLIORI BRAND AUTO DEL 2020

Tra i migliori brand auto 2020 secondo l’analisi di Interbrand, società americana specializzata in indagini di mercato, Toyota mantiene la leadership del settore automotive. La classifica mostra come anche nel 2020 i giganti dell’hitech mondiale siano davanti all’industria auto. Al primo posto tra le migliori marche auto c’è Toyota (7^ della Top100). Subito dopo Toyota ci sono Mercedes (8^) e BMW (11^). Bisogna scendere di alcune posizioni poi per trovare Honda (20^) e Hyundai (36^), unica ad avere un trend positivo (+1%) secondo l’analisi. Poi ci sono Tesla (40^), Ford (42^), Audi (44^), Volkswagen (47^), Porsche (55^), Nissan (59^), Ferrari (69^), Kia (86^), Land Rover (93^) e Mini (95^). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

I MIGLIORI BRAND DEL 2020 OLTRE L’AUTO

Nella Top100 Global Brand, i giganti della tecnologia non risentono del rallentamento dell’economia come per i Costruttori auto. In testa a tutti Apple si conferma il brand più forte, seguita da Amazon, al secondo posto ma con una crescita più energica. Al terzo posto Microsoft, ma con una contrazione del -1%. E’ curioso vedere come i primi 4 brand mondiali (Google al 4^ ma in negativo come Microsoft) siano diventati imponenti figure anche nell’ambito automotive. Amazon, sempre più coinvolto nell’elettrificazione della sua flotta ha allacciato importanti collaborazioni con Rivian per dei Van elettrici fatti apposta per le consegne. Uber, altro brand altisonante nella ricerca per la guida autonoma e le corse a pagamento, è più distante: 96^ in classifica.

BEST GLOBAL BRAND 2020: I CRITERI DELL’INDAGINE

L’indagine Best Global Brand da cui sono emersi i migliori Brand auto del 2020 si basa su un periodo di osservazione che va 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020. Gli analisti utilizzano diversi criteri di valutazione, tra cui le performance finanziarie, l’importanza del marchio per i consumatori, la competitività, la capacità di fidelizzare i consumatori e sostenerne la domanda nel lungo periodo.