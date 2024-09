Hyundai-Skoda: l’accordo sull’idrogeno per produrre energia pulita

In un periodo di cambiamento e di incertezza per quanto riguarda il mondo delle quattro ruote, assistiamo a un incontro ravvicinato che mette in comunicazione l’Oriente con l’Occidente. Hyundai Motor Company e Skoda Group hanno firmato a Praga, capitale della Repubblica Ceca, un memorandum d’intesa per iniziare una collaborazione che viri dritto alla realizzazione di un ecosistema di mobilità a idrogeno. Dunque, questo capitolo è la dimostrazione che sempre più forze operanti nel campo delle automobili stanno spendendo risorse ed energie nello sviluppo della tecnologia a idrogeno, che potrebbe essere un’alternativa concreta a ciò che offre odiernamente il mercato. In poche parole, non c’è solo l’elettrico che sta registrando dei numeri poco incoraggianti, nel domani.

L’ACCORDO TRA HYUNDAI E SKODA

Il documento di intesa è stato firmato in occasione del Business Summit Corea-Repubblica Ceca. A questo incontro hanno preso parte Ken Ramírez, Executive Vice President e Head of Global Commercial Vehicle and Hydrogen Business di Hyundai Motor Company, e Petr Novotný, CEO di Skoda Group. Le due realtà si impegneranno a compiere uno studio sull’adozione di sistemi e tecnologie a celle a combustibile a idrogeno e di soluzioni ad alta efficienza energetica per progetti e prodotti di mobilità, oltre a scandagliare l’ecosistema dell’idrogeno e delle opportunità connesse alla sua catena del valore, anche al di fuori dell’ambito esclusivo della mobilità.

“La nostra partnership con Skoda Group mira ad accelerare l’adozione dell’idrogeno, contribuendo al progresso di questa tecnologia e all’obiettivo delle zero emissioni nei mercati globali, compresa la Repubblica Ceca. Insieme a Skoda Group, ci impegniamo a essere leader nel settore dell’idrogeno, in rapida crescita, creando sinergie positive tra la nostra tecnologia a celle a combustibile e i prodotti e i progetti di mobilità di Skoda Group”, ha detto Ken Ramirez.

“Crediamo che l’idrogeno, insieme alle soluzioni ad alta efficienza energetica, giocherà un ruolo essenziale nella trasformazione della mobilità per un futuro più sostenibile. La nostra collaborazione con Hyundai Motor Company mira a consentirci di guardare oltre i confini nazionali e di esplorare mercati più ampi dove queste tecnologie possono avere un impatto maggiore. Lavorando insieme, possiamo portare soluzioni innovative ed ecologiche nell’ecosistema della mobilità globale, promuovendo un’energia più pulita nelle aree in cui è più necessaria”, ha confermato Petr Novotný.

HYUNDAI E SKODA, INSIEME PER UN MONDO PIU’ SOSTENIBILE

Hyundai e Skoda stanno coltivando insieme l’idea che l’idrogeno possa divenire un pilastro indissolubile all’interno di una società che sia sostenibile ed ecologica, a cominciare dalla mobilità. Nel contesto del memorandum d’intesa, le parti vaglieranno la possibilità di condivisione da parte di Hyundai del suo sistema e della sua tecnologia a celle a combustibile, contribuendo all’accelerazione della mobilità ecologica nei mercati globali in cui opera Skoda Group, inclusa la Repubblica Ceca. Hyundai e Skoda Group avanzeranno anche studi di fattibilità per applicazioni del sistema a celle a combustibile per utilizzi differenti da quello della mobilità. Sfruttando la sua esperienza mondiale e le sue conoscenze nell’uso di varie applicazioni dell’idrogeno nei settori della mobilità e dell’energia, Hyundai è pronta a svolgere un ruolo fondamentale nel favorire la transizione energetica.

IL PROGETTO DI HYUNDAI CON L’IDROGENO

Hyundai Motor Group si sta impegnando concretamente nella costruzione di una società a idrogeno con il suo marchio HTWO, che tiene insieme aziende e filiali del Gruppo permettendo di sviluppare l’intera catena di valore dell’idrogeno. Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) di Nošovice, fondata nel 2008, ha una capacità produttiva annuale di 350.000 veicoli. Considerato uno dei più moderni siti produttivi di automobili in Europa, l’impianto di produzione è stato anche il più grande investimento straniero nella Repubblica Ceca. Queste sono le basi per creare qualcosa di veramente importante e che, nel giro di pochi anni, possa rivelarsi più che un’alternativa all’attuale progetto di un pianeta sostenibile, a partire dalla mobilità.