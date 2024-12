Hyundai e Kia investono in IGIS: neutralità carbonica entro il 2045

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno annunciato lo sviluppo dell’Integrated Greenhouse Gas Information System (IGIS), una piattaforma all’avanguardia progettata per monitorare, quantificare e gestire le emissioni di carbonio durante l’intero ciclo di vita del veicolo. IGIS utilizza la metodologia Life Cycle Assessment (LCA) per fornire una quantificazione dettagliata e il tracciamento delle emissioni di carbonio durante l’intero ciclo di vita di un veicolo, consentendo alle aziende di valutare sistematicamente le emissioni e garantire una raccolta dati accurata e coerente. Un passo avanti per il colosso asiatico nel raggiungimento dell’obiettivo di emissioni zero di CO2 entro il 2045.

HYUNDAI E KIA: COME FUNZIONA IGIS

Hyundai e Kia puntano moltissimo sul sistema IGIS, il quale monitora il consumo energetico negli impianti di produzione globali, mantenendo una registrazione completa delle attività di gestione del carbonio. Inoltre, facilita la raccolta dei dati LCA (una metodologia oggettiva di valutazione e quantificazione dell’impronta ambientale associata a un prodotto, servizio o attività, lungo l’intero ciclo di vita degli stessi) dai siti e dai componenti dei fornitori, utilizzati per calcolare l’impronta di carbonio e prevedere le emissioni di gas serra nella catena di approvvigionamento.

Per supportare l’integrità e la sicurezza dei dati, IGIS utilizza la tecnologia blockchain, rendendo difficile la manomissione o la falsificazione delle informazioni. Questo solido sistema promuove una gestione trasparente e affidabile delle emissioni di carbonio, fornendo un elevato grado di fiducia nell’accuratezza dei dati raccolti.

HYUNDAI E KIA: IL LANCIO DI IGIS, UN FATTORE CHIAVE PER IL DOMANI

Il lancio di IGIS segna un significativo passo avanti nell’impegno di Hyundai Motor e Kia per la neutralità del carbonio, in seguito al debutto del Supplier CO2 Emission Monitoring System (SCEMS) nel 2023. SCEMS è progettato per calcolare le emissioni di carbonio in ogni fase della supply chain di un partner cooperativo, garantendo al contempo la trasparenza e l’integrità dei dati. Hyundai Motor e Kia hanno verificato con successo l’efficacia della tecnologia blockchain ad alte prestazioni e l’hanno adottata per raggiungere il loro obiettivo critico di raccogliere tempestivamente e in modo sicuro i dati sulle emissioni di carbonio.

Si prevede inoltre che questa soluzione sollevi i fornitori da questo lavoro che richiede tempo e denaro e consenta loro di gestire le proprie emissioni di carbonio con precisione. Sfruttando l’intelligenza artificiale (IA) e la tecnologia blockchain ad alte prestazioni, i partner commerciali possono monitorare e gestire in modo efficiente i dati raccolti e lo stato delle emissioni di carbonio nei rispettivi luoghi di lavoro. Si prevede che IGIS semplificherà la gestione dei dati e migliorerà l’efficienza operativa integrando i sistemi esistenti in Hyundai Motor e Kia.

IGIS AIUTERA’ HYUNDAI E KIA NEL FUTURO

L’integrazione dei dati sulle emissioni di carbonio di IGIS migliorerà la capacità di Hyundai Motor e Kia di reagire rapidamente ai futuri cambiamenti della normativa ambientale internazionale e di soddisfare le certificazioni esterne come CDP e RE100. Il sistema faciliterà la conformità proattiva e solidificherà l’impegno delle aziende per le iniziative globali di sostenibilità. Questa piattaforma innovativa evidenzia la dedizione di Hyundai Motor e Kia alla responsabilità ambientale e alla sostenibilità nell’industria automobilistica. Abbracciando tecnologie innovative e adottando un approccio globale alla gestione del carbonio, le aziende stanno aprendo la strada a un futuro più sostenibile.

Eunsook Jin, Executive Vice President e Head of ICT Division di Hyundai Motor e Kia, ha affermato che attraverso IGIS l’azienda sta intensificando i suoi sforzi per costruire una catena del valore responsabile, dimostrando una notevole innovazione nell’industria automobilistica. “Nella nostra missione di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2045, stiamo facendo un significativo passo avanti con lo sviluppo di IGIS“, ha affermato Eunsook Jin. “Attraverso IGIS, stiamo intensificando i nostri sforzi per costruire una catena del valore responsabile, dimostrando una notevole innovazione nel settore automobilistico“.