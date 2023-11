Hyundai acquistabili su Amazon e Connettività: le novità dal 2024

L’accordo strategico tra Amazon e Hyundai è il simbolo di un cambiamento già in atto, ma che dimostra anche quanto il legame tra Costruttori auto e i giganti tecnologici (in gergo GAFAM – Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft), sia sempre più solido. L’accordo, annunciato da Andy Jassy, ​​CEO di Amazon, durante il Next Generation Mobility Day, pone le basi per una collaborazione ampia che permetterà di acquistare le auto Hyundai su Amazon e tante altre novità basate sulla tecnologia AWS (Amazon Web Services) e l’integrazione di Alexa.

VENDITA DI VEICOLI SU AMAZON: UNA NUOVA ERA NELLA COMPRAVENDITA AUTOMOBILISTICA

A partire dal 2024, i concessionari Hyundai potranno vendere veicoli su Amazon.com. Un evento epocale, anche se già tentato in passato da altri Brand con brevi progetti pilota mai concretizzati sul serio, che segna la trasformazione digitale del settore automobilistico. Hyundai è il primo marchio a beneficiare di questa iniziativa, permettendo ai clienti di cercare, personalizzare e acquistare la propria auto attraverso il gigante dell’e-commerce.

La nuova modalità di acquisto online dell’auto permetterà ai clienti di scegliere il modello, l’allestimento, il colore e gli optional, per poi effettuare il check-out, tutto all’interno dell’ecosistema Amazon. Un cambiamento che impatterà anche sui concessionari ufficiali fisici a cui le Case auto stanno proponendo il modello agenzia; ne parliamo in questa intervista al Presidente dell’Associazione dei Concessionari di Automobili Polacchi. Con questa modalità di acquisto comunque i clienti potranno scegliere di ritirarla di persona o farsela consegnare dal concessionario nel giorno e nell’ora concordati.

AMAZON WEB S SERVICES AL CENTRO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE HYUNDAI

Hyundai utilizzerà Amazon Web Services (AWS) come fornitore cloud per accelerare la propria trasformazione digitale. Questo accordo pluriennale porterà Hyundai, come molte altre Case auto, a diventare un’azienda più basata sui dati per supportare ricerca, ingegneria del prodotto e coinvolgimento dei clienti. La priorità inizialmente sarà data a produzione, catena di approvvigionamento e sviluppo di veicoli connessi, come riporta un comunicato stampa dell’azienda tecnologica.

Gli obiettivi della collaborazione, oltre che ottimizzare la produzione e ridurre i costi, prevedono anche un programma di formazione e certificazione Master Builder degli ingegneri Hyundai per competenze in ambito Cloud.

ALEXA BUILT-IN: UNA GUIDA INTERATTIVA E CONNESSA

Ma non solo, dal 2025, i veicoli Hyundai di prossima generazione saranno dotati di Alexa Built-in, trasformando l’esperienza di guida in un’interazione prevalentemente vocale con l’auto. I conducenti potranno sfruttare gli stessi servizi digitali Amazon a mani libere che hanno a casa, per controllare musica, impostare promemoria, aggiornare liste di cose da fare e gestire la casa intelligente, tutto tramite il comando vocale di Alexa mentre sono alla guida.