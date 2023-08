Honda Civic Type R nel test dell’alce: brutale e impegnativa

La Honda Civic Type R 2023 nel test dell’alce spiazza i colleghi spagnoli nonostante il DNA sportivo faccia pensare a un’auto non per tutti. Ma l’impostazione racing porta dei vantaggi di fronte a un ostacolo improvviso da evitare? Il test dell’alce permette di verificare a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nella manovra di evitamento ostacolo più nota al mondo. Ecco il video del test Honda Civic Type R realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESP. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

In questo test la tendenza al sottosterzo (l’auto scivola verso l’esterno, percorrendo una curva più ampia di quella impostata con il volante) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici nei cambi di direzione. Oltre al test dell’alce, Honda Civic Type R è stata valutata anche nello slalom tra i coni a velocità costante. Ecco com’è andata la prova Honda Civic Type R 2023 nel video qui sotto.

TEST SLALOM HONDA CIVIC TYPE R 2023

La Honda Civic Type R nel test è la versione più potente della gamma: 329 cavalli erogati da un motore con turbocompressore e trazione sulle ruote anteriori. Caratteristiche che predicono a quale intenso lavoro sono sottoposte le gomme stive UHP Michelin Pilot Sport 4S misura 265/30 R19. Chi può permetterselo può andarci anche al lavoro, ma le prestazioni sono di altissimo livello ed esigono altrettanta esperienza quando ci si siede al volante. Nonostante questo, di fronte a un ostacolo improvviso da evitare, bisogna scendere a 74 km/h per superare il test dell’alce senza abbattere coni a causa del sottosterzo. Un leggero miglioramento è stato ottenuto solo riducendo la pressione a 2,7 bar rispetto a quella consigliata dal Costruttore per la guida ad alta velocità. “Così il comportamento dell’auto è diventato più prevedibile e il sottosterzo è leggermente diminuito”. “Non esiste un’auto più entusiasmante e trasmette sensazioni uniche, ma è un veicolo molto impegnativo da guidare”.

TEST SLALOM HONDA CIVIC TYPE R

Il test dello slalom Honda Civic Type R fa emergere tutti i vantaggi di un’auto che – nella modalità Sport – si trova molto a suo agio in pista: nello scatto da fermo e tra i coni, “Il muso si solleva in modo impercettibile e le ruote anteriori slittano perché la potenza è elevata, ma è normale. I movimenti laterali del corpo vettura sono minimi”, riporta il magazine. “Questo dà un’idea delle sospensioni rigide realizzate per massimizzare il contatto delle ruote con il suolo”.