Guida autonoma: i Brand auto con la maggiore fiducia

Ecco i Brand di cui gli automobilisti si fidano di più: nella Top 10 anche Apple davanti a Costruttori che hanno scritto la storia dell’auto

La Brand Identity è un valore che contribuisce a determinare la portata delle aziende sul mercato, ma quando si tratta di ricerca e sviluppo non è così facile sapere qual è il Costruttore più bravo. La guida autonoma è l’esempio più attuale che mai. Tutto o quasi avviene nella massima segretezza dei test, a parte comunicare alle autorità preposte gli episodi in cui si verificano incidenti stradali. Un’indagine USA, rivela quanto si fidano gli automobilisti delle tecnologie di guida autonoma sviluppate dai vari Costruttori.

DI CHI SI FIDANO GLI AUTOMOBILISTI PER LA GUIDA AUTONOMA?

L’indagine effettuata da AutoPacific ha chiesto a comuni automobilisti quale auto a guida totalmente autonoma troverebbero più affidabile e sicura. Chiaramente il campione di 600 automobilisti è relativamente rappresentativo e in parte influenzato anche dalle fasce d’età e luogo in cui vivono (il 9% in aree suburbane, il 27% urbano e il 24% rurale). Dalla classifica che trovate qui sotto, emerge senza troppe sorprese che Tesla è in testa ai Brand più affidabili. E’ opportuno ricordare che il punteggio è scaturito esclusivamente dall’opinione espressa dai partecipanti al sondaggio. Mentre una più dettagliata valutazione oggettiva viene effettuata dal 2020 nei test di guida assistita da Euro NCAP.

TESLA LICENZIA DIPENDENTE DOPO I VIDEO SULLA GUIDA AUTONOMA

Non è un caso quindi se Tesla sia il Brand in cui gli automobilisti ripongono più fiducia per la guida autonoma, forte anche il fatto che da diversi mesi ha avviato anche i test su strada pubblica della Tesla FSD Beta. La guida totalmente autonoma Tesla viene testata da circa 60 mila proprietari Tesla che inviano anche i feedback agli sviluppatori. Peccato che uno di questi era anche un dipendente Tesla e dopo aver postato il video di alcuni problemi, pare sia stato licenziato in tronco, come riporta CNBC. Retroscena che dimostrano come la percezione della trasparenza possa essere alterata e annacquata dal ricorso alla riservatezza. Nulla toglie che tra i 600 automobilisti intervistati tra i 18 e 91 anni, quasi uno su 3 si fida delle Tesla a guida autonoma. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

TOP 10 BRAND GUIDA AUTONOMA

E’ interessante scoprire come nella Top 10 dei Brand in cui ripongono più fiducia gli automobilisti ci sia anche Apple, con un punteggio di fiducia più alto di altri costruttori. Audi in particolare, ha presumibilmente perso terreno dopo la decisione di fermare lo sviluppo della guida autonoma di livello 3. Subito alle spalle di Tesla (32%), ordinati in base al punteggio di fiducia, ci sono:

– Toyota (19%);

– BMW (18%);

– Chevrolet (16%);

– Ford (14%);

– Apple (13%);

– Honda (13%);

– Audi (9%);

– Subaru (8%);

– Cadillac (7%).