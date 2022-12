Green NCAP, il tool per misurare l’efficienza auto: come funziona

Green NCAP ha reso disponibile un tool per la valutazione dell'efficienza e dell'impatto ambientale delle auto, ecco come utilizzarlo

Nel corso della prima parte del 2022, Green NCAP ha introdotto un nuovo sistema di valutazione dell’impatto ambientale delle auto. Tale sistema è completamente differente da quello precedente che utilizzava un approccio Tank to Wheel ovvero “dal serbatoio alla ruota”. Questo sistema prendeva in considerazione, al fine di valutare l’impatto ambientale delle auto, solo le emissioni legate al funzionamento del veicolo. Il nuovo sistema, invece, utilizza un approccio Life Cycle Assessment (LCA) andando a considerare tutto il ciclo di vita del veicolo. In questo modo è possibile ottenere una valutazione più chiara e completa dell’effettivo impatto ambientale. Da questa settimana, per tutti gli utenti, Green NCAP ha rilasciato un tool che consente di valutare l’efficienza e la sostenibilità dell’auto con un approccio LCA. Si tratta di uno strumento di sicuro interesse che permette agli automobilisti di verificare il reale impatto ambientale delle vetture seguendo le indicazioni di Green NCAP.

GREEN NCAP LANCIA UN TOOL PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELLE AUTO CON APPROCCIO LCA

Il nuovo tool di Green NCAP è disponibile da questa settimana, con accesso gratuito, sul sito ufficiale Green NCAP. Il funzionamento è semplice e, in pochi passaggi, è possibile ottenere informazioni precise in merito all’efficienza e alla sostenibilità delle auto in commercio sul mercato europeo. Lo strumento realizzato da Green NCAP, come anticipato in precedenza, adotta un approccio LCA per la valutazione delle auto. In questo modo, quindi, anche le auto elettriche e ibride vengono analizzate in modo più dettagliato, valutando il reale impatto ambientale su tutto il ciclo di vita. Il tool firmato Green NCAP integra un database di oltre 30 mila modelli. Ci sono sia i modelli testati da Green NCAP che tantissimi altri modelli presenti sul mercato. Secondo Aleksandar Damyanov, direttore tecnico di Green NCAP, questo strumento “può fornire ai consumatori un quadro chiaro di quanto il loro veicolo influisca sul clima e quale quantità significativa di energia consumano le auto prima ancora di mettersi in viaggio“.

COME FUNZIONA IL TOOL DI GREEN NCAP

Utilizzare il nuovo tool di Green NCAP è semplicissimo. La prima cosa da fare è accedere alla sezione dedicata a questo tool del sito ufficiale di Green NCAP. A questo punto prende il via la procedura per la valutazione vera e propria dell’impatto ambientale. Gli step da completare sono tre:

– In “Select up to 3 Cars” è possibile selezionare il veicolo o i veicoli da valutare (fino ad un massimo di 3); per ogni veicolo è possibile selezionare anche la tipologia di motorizzazione, di cambio e di allestimento

– In “Select YouR Expected Mileage” si potrà selezionare la percorrenza annua stimata del veicolo da un minimo di 5 mila chilometri ad un massimo di 50 mila chilometri; questa selezione comporta anche una modifica del dato relativo agli anni di attività stimati della vettura, elemento che condiziona l’analisi dell’impatto ambientale sul ciclo di vita

– In “Select Your Country OR European Union Renewable Electricity Mix” è necessario indicare il proprio Paese (ad esempio “Italia”) per valutare il mix di fonti energetiche per la produzione di elettricità (si tratta di un dato fondamentale per valutare l’impatto ambientale delle elettriche e delle ibride plug-in; in alternativa è possibile selezionare il mix energetico dell’UE

Una volta inseriti tutti i dati sarà possibile accedere immediatamente ai risultati.

I RISULTATI DEL TOOL DI GREEN NCAP

La sezione dedicata ai risultati forniti dal tool di Green NCAP include un gran numero di informazioni. C’è una prima sezione dedicata al riepilogo delle caratteristiche tecniche della vettura selezionata con un focus sui consumi e sulle emissioni di CO2 in base ai dati dichiarati dal produttore. Scorrendo la pagina, invece, sarà possibile consultare i risultati dell’analisi LCA effettuata da Green NCAP sul veicolo scelto. In particolare, è possibile consultare una stima relativa alle emissioni di CO2 e al consumo di energia elettrica dovuto al ciclo di vita dell’auto considerando tutta la “carriera”, dalla produzione alla fase di smaltimento. Il tool consente, quindi, di ottenere una panoramica completa sull’impatto ambientale dei veicoli. Grazie alle stime di Green NCAP, infatti, è possibile accedere a informazioni dettagliate relative a tutti i principali aspetti che condiziono l’efficienza e la sostenibilità di una vettura. Questi dati possono essere utili agli utenti in vari modi. Chi ha già un’auto può, ad esempio, valutarne l’impatto ambientale nel ciclo di vita. Chi, invece, valuta l’acquisto di un nuovo modello può verificare la sua sostenibilità. Ecco alcune immagini che ci mostrano i risultati di una simulazione effettuata utilizzando il tool di Green NCAP e tre diversi veicoli (Alfa Romeo Giulia, Audi A4 e Tesla Model 3).