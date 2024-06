Grand Prix Bordino 2024: Mafra accende i motori al Lago Maggiore

Nel cuore di Alessandria, dal 7 al 9 giugno 2024, gli appassionati di auto storiche si daranno appuntamento per il Grand Prix Bordino, un evento che celebra la memoria di Pietro Bordino, leggendario pilota degli anni ’20 del Novecento. L’evento è supportato dallo sponsor Mafra, l’azienda italiana leader nel settore della cura dell’auto e nel car detailing e fa parte dell’ASI Circuito Tricolore, un’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio automobilistico e culturale italiano.

LE TAPPE DEL GRAND PRIX BORDINO 2024

Il Grand Prix Bordino incarna lo spirito dell’ASI Circuito Tricolore, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare le bellezze del territorio italiano a bordo delle proprie vetture d’epoca. L’edizione di quest’anno prevede un itinerario che abbraccia il Lago Maggiore, un’area ricca di storia e cultura, celebre fin dal XIX secolo.

Il Lago Maggiore ha attratto, nel corso dei secoli, personalità illustri come Stendhal, Byron, Flaubert, Liszt e Wagner, che hanno trovato ispirazione e riposo nelle sue incantevoli località. Tra le tappe imperdibili del percorso figurano le isole Borromee e Villa Taranto a Pallanza, senza dimenticare i vicini laghi di Mergozzo e d’Orta, luoghi di straordinaria bellezza naturale.

COSA RENDE SPECIALE IL GRAND PRIX BORDINO

L’esclusività dell’evento è dovuta anche al dress code: i partecipanti al Grand Prix Bordino 2024 sono invitati a vestirsi in abiti d’epoca, in armonia con le proprie vetture, che spaziano dagli anni ’30 agli anni ’60 del secolo scorso. Questo dettaglio contribuisce a creare un’atmosfera unica e affascinante, riportando in vita un’epoca passata.

PROGRAMMA GRAND PRIX BORDINO 2024 CON MAFRA

Il programma della manifestazione si articola in tre giornate ricche di eventi e attività:

Venerdì 7 giugno : Il ritrovo è fissato in Piazzetta della Lega ad Alessandria, da dove la prima vettura partirà alle 16.30. La giornata proseguirà con una sosta a Gattinara per un ristoro, prima di dirigersi a Stresa , dove gli equipaggi pernotteranno presso l’Hotel Regina Palace, sede della cena inaugurale.

: Il ritrovo è fissato in Piazzetta della Lega ad Alessandria, da dove la prima vettura partirà alle 16.30. La giornata proseguirà con una sosta a per un ristoro, prima di dirigersi a , dove gli equipaggi pernotteranno presso l’Hotel Regina Palace, sede della cena inaugurale. Sabato 8 giugno : La giornata inizia presto, con la partenza delle vetture alle 8.15. Alle 9.00 è prevista una visita a Villa Taranto , celebre per i suoi giardini all’inglese realizzati dal capitano scozzese Neil Boyd Mc Eacharn negli anni ’30. Dopo la visita, gli equipaggi proseguiranno verso Orta San Giulio , sul Lago d’Orta, per una sosta pranzo. Nel pomeriggio, il percorso continuerà lungo le rive dei laghi d’Orta e di Mergozzo , con ritorno a Stresa . La serata si concluderà con una crociera in battello sul Lago Maggiore, con cena all’Isola Bella.

: La giornata inizia presto, con la partenza delle vetture alle 8.15. Alle 9.00 è prevista una visita a , celebre per i suoi giardini all’inglese realizzati dal capitano scozzese Neil Boyd Mc Eacharn negli anni ’30. Dopo la visita, gli equipaggi proseguiranno verso , sul Lago d’Orta, per una sosta pranzo. Nel pomeriggio, il percorso continuerà lungo le rive dei , con ritorno a . La serata si concluderà con una crociera in battello sul Lago Maggiore, con cena all’Isola Bella. Domenica 9 giugno: La giornata conclusiva vedrà la partenza delle vetture alle 8.45, con arrivo a Borgo Vercelli alle 10.00, dove è prevista la visita a un’azienda locale di produzione di riso. La manifestazione si concluderà ad Alessandria con le premiazioni, previste per le 13.00.

Mafra, in qualità di sponsor, si unisce ai partecipanti del Grand Prix Bordino 2024, condividendo con loro la passione per le auto d’epoca e il patrimonio automobilistico italiano. Un tesoro che Mafra aiuta a mantenere in perfetto stato con Labocosmetica, valorizzando ciò che rappresenta un pezzo di storia italiana.