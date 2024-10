Gran Premio di Las Vegas: chi sono i favoriti?

La Formula 1, come ogni anno, sta appassionando un numero incredibile di tifosi, che seguono il campionato con entusiasmo e con la voglia di scoprire chi sarà il pilota a trionfare al termine della stagione. La vittoria finale passerà anche dal Gran Premio di Las Vegas, gara in programma domenica 24 novembre la quale precederà le ultime due corse: quella in Qatar, che nel 2023 ha certificato il trionfo di Max Verstappen, e quella ad Abu Dhabi. L’olandese è sempre più vicino a vincere il suo quarto titolo mondiale, ma occhio ai colpi di scena che possono nascondersi dietro l’angolo. Lando Norris non ha alcuna intenzione di mollare la presa, mentre alle sue spalle sono più lontani il suo compagno di scuderia Oscar Piastri e Charles Leclerc. Proprio in merito al Gran Premio di Las Vegas, che sarà sicuramente un punto cruciale per l’esito del campionato, andiamo a scoprire insieme nelle prossime righe quali sono i favoriti per la vittoria.

CHI VINCERÀ IL GRAN PREMIO DI LAS VEGAS?

La risposta a questa domanda potremo darla solamente una volta che i piloti avranno tagliato il traguardo del circuito americano, ma l’unica certezza è che la lotta per la vittoria è e sarà aperta fino alla fine. Le quote evidenziano una situazione di incertezza e non è semplice fare pronostici su un pilota o su un team nello specifico. Infatti, non è facile districarsi nel settore delle scommesse Formula 1, ma qualora si volesse approfondire quale potrebbe essere, ad esempio, la scuderia vincente, sarebbe bene farlo seguendo una guida alle scommesse Formula 1. In questo modo si potranno seguire statistiche e consigli degli esperti sui migliori bookmaker per questo sport, i principali mercati, le quote e i payout.

Seguendo la classifica attuale, appare piuttosto evidente il fatto che il favorito numero uno per la vittoria di questo Gran Premio sia l’attuale campione in carica Verstappen, che tra gli altri ha come obiettivo anche quello di far salire il più possibile la Red Bull nella classifica costruttori. Quest’ultima vede la casa austriaca al secondo posto alle spalle della McLaren comandata da Norris, che tenterà di insidiare il rivale olandese fino all’ultimo istante del campionato. Più distanti la Ferrari e la Mercedes, rispettivamente al terzo e al quarto posto. Leclerc, Piastri e Sainz, che chiudono la top 5 di questa stagione, risultano essere meno quotati, ma hanno tutte le capacità e le carte in regola per lottare per la prima posizione.

LAS VEGAS 2023: CHI HA VINTO?

Per capire un pochino meglio chi potrebbe essere il numero uno del Gran Premio di Las Vegas dobbiamo tornare indietro di un anno. Nella scorsa stagione, infatti, la gara sul circuito americano è stata la ventunesima della stagione e ha visto trionfare Max Verstappen, che grazie a quel successo ha firmato la sua 53esima vittoria in carriera. L’olandese tenterà di ripetersi anche in questo Mondiale, ma a scalpitare è in particolar modo Leclerc che, vincitore quest’anno del Gran Premio di Monza e di quello degli USA, circa 365 giorni fa era andato a un passo dal portarsi a casa il primato a Las Vegas. Non era bastata al monegasco della Ferrari la magia effettuata nel finale per chiudere la prova in prima posizione, ma si era rivelata essere sufficiente perlomeno per il secondo posto davanti a un altro grande e confermatissimo pilota della Red Bull: Sergio Perez. Il messicano, a secco ancora di vittorie, nel corso di questa stagione non è minimamente riuscito a riconfermare la seconda posizione conquistata al termine del Mondiale 2023, motivo per il quale sembra essere poco probabile un suo sussulto in grado di insidiare i primissimi posti.