GPS per auto: come scegliere i localizzatori antifurto migliori?

Dotare il proprio veicolo di un dispositivo di localizzazione GPS può rivelarsi particolarmente utile in molte situazioni. Che si tratti di ritrovare l’auto dopo un tentativo di furto, intervenire in caso di manomissioni, o analizzare tragitti per ottimizzare consumi di carburante e tempi di percorrenza, i migliori dispositivi oggi disponibili sono dotati di tecnologie all’avanguardia. Nei prossimi paragrafi vediamo in dettaglio quali sono le caratteristiche che non possono mancare in un tracker GPS per auto, moto o camper.

COME FUNZIONA UN TRACKER GPS PER AUTO?

I localizzatori GPS per auto funzionano grazie all’interazione tra i satelliti in orbita terrestre e il ricevitore GPS installato sul veicolo. I satelliti trasmettono segnali radio contenenti informazioni su posizione e orario, che vengono ricevuti ed elaborati dal dispositivo per calcolare con una buona precisione la posizione, la velocità e la direzione del veicolo. I modelli più avanzati, grazie alla tecnologia 4G e alla SIM integrata, garantiscono una copertura globale, consentendo il monitoraggio da qualsiasi distanza tramite app dedicate o portali web, in base al piano di abbonamento e telefonico previsto.

CARATTERISTICHE DA CERCARE IN UN BUON LOCALIZZATORE GPS PER AUTO

Quando si sceglie un dispositivo di localizzazione GPS per auto, moto o camper è importante valutare alcune caratteristiche fondamentali:

Localizzazione in tempo reale e alta precisione : un buon localizzatore deve offrire aggiornamenti costanti (anche ogni 30 secondi ) sulla posizione e sugli spostamenti del veicolo, permettendo un rapido intervento in caso di furto o spostamenti imprevisti.

: un buon localizzatore deve offrire aggiornamenti costanti (anche ) sulla posizione e sugli spostamenti del veicolo, permettendo un rapido intervento in caso di furto o spostamenti imprevisti. Allarme SOS : dispositivi dotati di un pulsante SOS consentono di inviare una segnalazione di emergenza ai propri contatti di fiducia, accompagnata dalla posizione precisa, favorendo un intervento rapido in situazioni critiche.

: dispositivi dotati di un pulsante SOS consentono di inviare una di fiducia, accompagnata dalla posizione precisa, favorendo un intervento rapido in situazioni critiche. Funzione Geofence : la possibilità di definire aree geografiche virtuali e ricevere notifiche quando il veicolo esce da queste aree è molto utile, ad esempio, per evitare zone a traffico limitato o monitorare eventuali spostamenti non autorizzati.

: la possibilità di definire aree geografiche virtuali e ricevere notifiche è molto utile, ad esempio, per evitare zone a traffico limitato o monitorare eventuali spostamenti non autorizzati. Memoria percorsi : la funzione di registrazione dei percorsi permette di salvare tragitti, tracciare spostamenti abituali e condividere itinerari , aiutando anche a ottimizzare i consumi di carburante e i tempi di percorrenza.

: la funzione di registrazione dei percorsi permette di , aiutando anche a ottimizzare i consumi di carburante e i tempi di percorrenza. Allarme batteria : un sistema di notifica che avvisa quando la batteria del dispositivo è scarica è essenziale per evitare interruzioni nel servizio di monitoraggio, soprattutto per i dispositivi stand alone, che non prevedono il collegamento alla batteria dell’auto o alla porta diagnostica OBD. Alcuni dispositivi, infatti, sono alimentati direttamente dalla batteria dell’auto, eliminando la necessità di ricariche frequenti, ma con la necessità di ricorrere a un installatore professionista. Mentre i GPS auto ricaricabili con batteria integrata possono essere occultati con maggiore libertà di montaggio .

: un sistema di notifica che avvisa è essenziale per evitare interruzioni nel servizio di monitoraggio, soprattutto per i dispositivi stand alone, che o alla porta diagnostica OBD. Alcuni dispositivi, infatti, sono alimentati direttamente dalla batteria dell’auto, eliminando la necessità di ricariche frequenti, ma con la necessità di ricorrere a un installatore professionista. Mentre con batteria integrata possono essere occultati con . Allarme velocità: un localizzatore di qualità offre la possibilità di impostare limiti di velocità e ricevere segnalazioni ogni volta che vengono superati, utile per migliorare la sicurezza di guida o per il monitoraggio di auto aziendali.

ALTRI VANTAGGI DA CONSIDERARE QUANDO SI SCEGLIE UN LOCALIZZATORE GPS AUTO

Oltre alle funzionalità tecniche, è consigliabile scegliere dispositivi che offrano:

Servizio di assistenza clienti efficiente , meglio se disponibile tramite diversi canali (telefono, email, chat).

, meglio se disponibile tramite diversi canali (telefono, email, chat). Garanzia estesa o a vita, spesso disponibile con piani di abbonamento attivi.

o a vita, spesso disponibile con piani di abbonamento attivi. Design discreto e compatto , in modo da poter nascondere facilmente il dispositivo all’interno del veicolo.

, in modo da poter nascondere facilmente il dispositivo all’interno del veicolo. Spedizione rapida e gratuita, per ricevere il prodotto in pochi giorni senza costi aggiuntivi.

IN SINTESI

Un buon localizzatore GPS per auto rappresenta uno strumento efficace per proteggere il proprio veicolo e per gestire in modo semplice e sicuro viaggi e spostamenti, sia a livello nazionale che internazionale. Scegliere un dispositivo affidabile, ricco di funzionalità e supportato da un servizio clienti di qualità è fondamentale per garantirsi una protezione completa. Ricordate di confrontare eventuali piani di abbonamento e i costi relativi alle notifiche di furto, spostamento, uscita dal perimetro di sicurezza.