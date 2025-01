Goodyear SightLine: impatti mitigati fino a 80 km/h sul bagnato

Goodyear e TNO, organizzazione olandese per la ricerca applicata, hanno unito le forze per sviluppare un sistema avanzato di frenata di emergenza automatica (AEB) che integra la tecnologia di intelligenza degli pneumatici Goodyear SightLine. Questa collaborazione innovativa promette di rivoluzionare la sicurezza dei veicoli, in particolare in condizioni stradali difficili, come quelle bagnate o ghiacciate.

GOODYEAR SIGHTLINE E L’INTEGRAZIONE CON LA FRENATA DI EMERGENZA

Il sistema AEB è progettato per rilevare potenziali collisioni e applicare automaticamente i freni per evitare o mitigare la gravità dell’impatto. Sebbene i sistemi AEB siano diventati una caratteristica di sicurezza sempre più comune nei veicoli moderni, le loro prestazioni sono spesso limitate in condizioni di scarsa aderenza. L’integrazione della tecnologia di intelligenza degli pneumatici, come Goodyear SightLine, affronta questa limitazione fornendo al sistema AEB informazioni in tempo reale sulle condizioni della strada e degli pneumatici.

L’intelligenza degli pneumatici sfrutta i sensori incorporati negli pneumatici per raccogliere dati cruciali, come il livello di aderenza, lo slittamento e la pressione. Questi dati vengono elaborati da algoritmi sofisticati e trasmessi al sistema AEB, consentendogli di prendere decisioni di frenata più precise e reattive. In sostanza, il sistema AEB diventa consapevole delle condizioni stradali specifiche e può regolare la sua risposta di conseguenza.

I test condotti su superfici bagnate hanno dimostrato l’efficacia di questo approccio integrato. I risultati indicano che un sistema AEB potenziato con la tecnologia di intelligenza degli pneumatici di Goodyear può ridurre significativamente le distanze di arresto e potenzialmente mitigare gli impatti a velocità fino a 80 km/h. Questa capacità di migliorare le prestazioni di frenata in condizioni difficili ha il potenziale per prevenire innumerevoli incidenti e salvare vite umane.

GOODYEAR SIGHTLINE: UTILE A INCREMENTARE LA SICUREZZA DEI VEICOLI

Goodyear e TNO sottolineano l’importanza di questa tecnologia nel contesto di una maggiore attenzione alla sicurezza dei veicoli e dei prossimi regolamenti. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) negli Stati Uniti ha emesso un mandato che richiede che tutti i veicoli passeggeri nuovi siano dotati di sistemi AEB entro il 2029. L’integrazione della tecnologia di intelligenza degli pneumatici posiziona Goodyear e i suoi partner in prima linea in questo sforzo del settore, offrendo una soluzione che non solo soddisfa ma supera i requisiti normativi.

Chris Helsel, vicepresidente senior e Chief Technology Officer di Goodyear, evidenzia l’impegno dell’azienda per la sicurezza e l’innovazione affermando che fornendo input critici sulle condizioni stradali e degli pneumatici ai sistemi AEB, stanno aiutando i produttori di apparecchiature originali (OEM) e i loro clienti a fare un balzo in avanti in termini di sicurezza. Questo sentimento è ripreso da Martijn Stamm, direttore marketing dell’unità Mobility & Built Environment di TNO, che sottolinea l’importanza di prevedere le distanze di frenata in varie condizioni per attivare tempestivamente l’AEB e ridurre gli incidenti.

Le implicazioni di questa tecnologia si estendono oltre la sicurezza dei veicoli tradizionali. “TNO è impegnata a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità dei veicoli“, ha affermato Martijn Stamm. “La nostra collaborazione con Goodyear mira a prevedere la distanza di frenata di un veicolo in più condizioni, come asfalto asciutto e bagnato, e ad attivare tempestivamente l’AEB per ridurre gli incidenti e, in definitiva, salvare vite. Questa conoscenza è un fattore chiave per un’introduzione sicura di livelli più elevati di automazione“.

GOODYEAR SIGHTLINE: UN ELEMENTO UTILE AI VEICOLI AUTONOMI

L’intelligenza degli pneumatici, come la Goodyear SightLine, è considerata anche una tecnologia abilitante per i veicoli autonomi. Man mano che l’industria automobilistica avanza verso la guida autonoma, la necessità di sistemi di sicurezza robusti ed affidabili diventa sempre più critica. L’intelligenza degli pneumatici, fornendo dati precisi e in tempo reale sulle interazioni tra veicolo e strada, può svolgere un ruolo cruciale nel garantire il funzionamento sicuro ed efficiente dei veicoli autonomi.