Galleria San Gottardo: riapertura dopo tredici mesi

A meno di 13 mesi dal deragliamento di un treno merci avvenuto il 10 agosto 2023, la mattina del 2 settembre 2024 è ripreso pienamente l’esercizio della Galleria di base del San Gottardo, che con i suoi 57 km è la galleria ferroviaria più lunga del mondo. Con la riapertura i viaggiatori guadagnano un’ora per gli spostamenti fra il Ticino e la Svizzera tedesca, con treni ogni mezz’ora per tutta la giornata. Inoltre, tornano in servizio tutti i collegamenti diretti con l’Italia: oltre a Milano e Venezia, anche Genova e Bologna sono di nuovo raggiungibili dalla Svizzera senza cambi.

DOVE SI TROVA LA GALLERIA DI BASE DEL SAN GOTTARDO

La galleria di base del San Gottardo si trova completamente in territorio svizzero e collega le località di Erstfeld nel canton Uri e Bodio nel canton Ticino. Inaugurata nel 2016, con circa 57 km di lunghezza e circa 2 500 metri di profondità massima, è il tunnel ferroviario più lungo e più profondo del mondo. La galleria è costituita da due canne a binario unico, una per il trasporto viaggiatori e l’altra per i treni merci, collegate fra loro da cunicoli trasversali ogni 325 metri. Possono circolare treni con velocità massima di 200 km/h, aumentabile in caso di ritardi e altre circostanze non ordinarie.

GALLERIA DEL SAN GOTTARDO: LA CHIUSURA PER L’INCIDENTE DEL 2023

Il 10 agosto 2023, verso le ore 13:00, 16 vagoni di un treno merci in corsa verso nord sono deragliati all’interno della canna ovest della galleria di base, presso il posto di movimento di Faido. L’incidente, pur non provocando né morti né feriti, ha danneggiato gravemente l’infrastruttura, compreso un portale di interconnessione e cambio binario tra le due canne, comportando il blocco della circolazione in entrambe le direzioni. In virtù di ciò, i treni sono stati deviati sulla vecchia linea montana fino a ottobre 2023, quando la canna est del tunnel di base è stata riaperta. Per il completo risanamento, con riapertura della canna ovest e ritorno a regime del servizio nell’intera galleria, ci sono voluti tuttavia altri 11 mesi, fino al 2 settembre 2024 quando l’IC 2 862 diretto a Zürich HB è entrato alle 5:25 nella Galleria di base del San Gottardo.

GALLERIA SAN GOTTARDO: RIAPERTURA DEL TUNNEL FERROVIARIO A SETTEMBRE 2024

Con la riapertura del 2 settembre 2024, nella Galleria di base del San Gottardo tornano a transitare fino a 260 treni merci e 70 treni viaggiatori al giorno. Il Gottardo, tratta fondamentale del corridoio internazionale Reno-Alpi (Genova-Rotterdam), mette in relazione i porti liguri e l’intero nord-ovest italiano con il centro e nord Europa. Una quota significativa dell’export italiano (circa 18 milioni di tonnellate di merce l’anno) viaggia attraverso questo tunnel. Con la riapertura i clienti del traffico merci riguadagnano da 60 a 75 minuti per viaggio. In precedenza, infatti, fino al 20% dei treni merci doveva transitare sulla vecchia linea montana. Per quanto riguarda il servizio passeggeri, tornano attivi tutti i collegamenti diretti con l’Italia: come detto, oltre a Milano e Venezia anche Genova e Bologna sono di nuovo raggiungibili dalla Svizzera senza cambi.