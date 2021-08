Furti in auto incustodite: il trucco del giornale funziona sempre

Lasciare l'auto di corsa per andare al bar è una leggerezza che ladri e rapinatori colgono al volo. Ecco come riconoscere i trucchi e proteggersi

Dopo aver visto come agiscono i rapinatori che sbattono contro lo specchio retrovisore dell’auto, vi sveliamo in questa nuova guida settimanale, ideata da Fraternità della Strada con il patrocinio della Regione Lombardia e diffusa online da SicurAUTO.it, come ladri e rapinatori non aspettano altro che un automobilista di corsa caduto nella distrazione più frequente.

Aggiornamento del 11 agosto 2021: miglioramento della leggibilità e contenuti più attuali

FURTI AUTO DI GIORNO: QUANDO LA FRETTA CI METTE LO ZAMPINO

Quante volte diretti all’edicola, al bar, o al tabacchi avete pensato “vado e torno in un attimo” lasciando l’auto aperta o con i finestrini abbassati? Se al vostro ritorno avete ritrovato tutto com’era, la prossima volta potreste non essere tanto fortunati. Anche il più insospettabile e distinto passante apparentemente distratto a smanettare al cellulare o a leggere un quotidiano (che in realtà potrebbe essere vecchio di diverse settimane) è pronto ad entrare in azione prima del vostro ritorno e a ripulirvi l’abitacolo. E’ una delle tecniche più usate dai topi d’auto anche di giorno, quando le strade sono meno affollate.

LA TECNICA DEL GIORNALE NEI PRESSI DELL’EDICOLA

Non sono pochi gli automobilisti che, per acquistare un giornale o una rivista, scendono dalla vettura lasciandola aperta e persino con la chiave d’accensione inserita. I ladri stanno nei pressi dell’edicola, magari facendo finta di leggere un giornale o di chiacchierare. Adocchiato l’incauto conducente, basta un attimo per asportare oggetti dalla vettura o addirittura impadronirsene.

CONTROMISURE PER EVITARE I FURTI IN AUTO

Ogni volta che si scende dall’auto bisogna bloccare le portiere e riporre cose di valore nel cassetto portaoggetti. Sarebbe già una buona idea disinserire la chiave d’accensione, soprattutto nei pressi di esercizi dove si passa in volata. I ladri si appostano accanto alle edicole, panetterie, negozi da asporto, ecc.