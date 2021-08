Furti in auto: attenti al trucco del forestiero smarrito

Fingersi turisti che chiedono indicazioni stradali è uno dei trucchi più utilizzati nella truffa del forestiero smarrito. Ecco come difendersi

Chi non ha mai chiesto indicazioni stradali quando viaggia in una città sconosciuta, ogni volta che il navigatore s’impalla o perché è scarico? Un’abitudine tanto familiare per chi si fida più del suo senso dell’orientamento che lo spinge a ricambiare il favore appena qualcuno in cerca di aiuto si avvicina all’auto e bussa al finestrino. Dietro a quell’aria smarrita e l’indice all’insù di chi spesso apre la conversazione dicendo “Scusi non sono del posto..” potrebbe esserci un piano ben congegnato da chi invece la zona la conosce bene e sta per lanciare la sua esca. Cosa fare allora? Ecco come non cadere nella truffa del forestiero smarrito per mettere a segno furti in auto.

Aggiornamento del 12 agosto 2021: miglioramento leggibilità e contenuti più attuali

LA TRUFFA DEL FORESTIERO SMARRITO CHE CHIEDE INDICAZIONI

Dopo aver visto come agiscono i rapinatori che sbattono contro lo specchietto dell’auto, o che fingono di leggere il giornale aspettando l’automobilista distratto, vi sveliamo in questa nuova guida settimanale, ideata da Fraternità della Strada con il patrocinio della Regione Lombardia e diffusa online da SicurAUTO.it, come proteggersi da ladri e rapinatori che fingono di chiedere informazioni per arraffare oggetti preziosi dall’abitacolo.

I SEGNALI EVIDENTI E LA TECNICA DELLA TRUFFA

Specialmente agli incroci semaforizzati, il furfante (magari con una carta geografica in mano) si avvicina al finestrino o bussa per avere informazioni dal lato passeggero. La vittima abbassa il finestrino per rispondere e lui, attraverso il finestrino aperto o aprendo la portiera, arraffa gli oggetti lasciati sul sedile anteriore. Il trucco può avvenire anche quando si è fermi in colonna. Vi sono poi altri trucchi per far fermare le auto, come quello di accumulare spazzatura o altro in mezzo alla strada.

CONTROMISURE PER EVITARE LA TRUFFA DEL FORESTIERO

Un consiglio sempre valido quando si viaggia, soprattutto in città, è tenere bloccate le portiere e i finestrini non completamente aperti. Se qualcuno si affaccia per avere informazioni, abbassare di poco il finestrino per rispondere. Di fronte ad altri inconvenienti, sospettate che ci potrebbe essere sotto qualche raggiro e senza scendere dall’auto segnalate il sospetto alla polizia.