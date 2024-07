Furti auto: negli USA viene rubata un’auto ogni 31 secondi

Ogni anno i furti auto costano agli automobilisti USA oltre 8 miliardi di dollari. Oltre alla perdita di possesso del veicolo, infatti, le vittime dei furti si trovano a dover gestire altre conseguenze, come l’aumento dei premi assicurativi e la svalutazione del veicolo se hanno la fortuna di recuperarlo.

NEGLI USA FURTI AUTO A RAFFICA: UNO OGNI 31 SECONDI NEL 2023

Nel 2023, oltre 1 milione di veicoli sono stati rubati, con un aumento del 25% rispetto agli anni precedenti, cioè 1 ogni 31 secondi viene rubato un veicolo, secondo l’agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti (NHTSA), che ricorda buone abitudini e consigli per cercare di limitare il rischio di furti auto.

Con la conclusione del National Vehicle Theft Prevention Month a fine luglio, l’NHTSA ricorda ai proprietari di auto di proteggersi tutto l’anno dal problema crescente e oneroso dei furti auto. “Il furto di veicoli è un problema comune e costoso, ma ci sono molte cose che possiamo fare per proteggerci,” ha dichiarato Sophie Shulman, Vice Amministratore dell’NHTSA. “Ecco perché ricordiamo ai conducenti di prendere alcune precauzioni e di usare il buon senso ogni volta che parcheggiano e lasciano il proprio veicolo.”

COSA FARE PER PROTEGGERSI DAI FURTI AUTO

Ecco i consigli dell’NHTSA per limitare il rischio di furti auto o quantomeno evitare di rendere più facile il furto a malintenzionati pronti a sfruttare ogni possibile occasione che si presenti davanti:

Parcheggiare in aree ben illuminate .

. Chiudere tutti i finestrini e le porte quando parcheggi.

quando parcheggi. Nascondere gli oggetti di valore.

di valore. Non lasciare le chiavi nel veicolo.

nel veicolo. Non lasciare il veicolo acceso incustodito.

incustodito. Se il tuo veicolo ha un immobilizzatore , usa il telecomando per bloccare il veicolo.

, usa il telecomando per bloccare il veicolo. Non lasciare le chiavi nel veicolo quando fai rifornimento .

nel veicolo . Acquista un sistema antifurto se il veicolo non ne è già dotato.

AUTO FACILI DA RUBARE: I COSTRUTTORI FANNO POCO CONTRO I FURTI

Secondo il National Insurance Crime Bureau, i modelli Hyundai e Kia hanno occupato le prime tre posizioni nella classifica dei veicoli più rubati negli USA nel 2023. A seguire, ci sono anche il pickup Chevrolet Silverado 1500, la Honda Accord, la Honda Civic e la serie di pickup Ford F-150 tra i veicoli più rubati.

Come abbiamo già raccontato in questo articolo sulle falle di sicurezza delle Hyundai e Kia, in risposta a una sfida sui social media che ha causato almeno 14 incidenti e otto morti, Hyundai e Kia hanno introdotto solo all’inizio del 2023 un aggiornamento software gratuito per milioni di loro veicoli privi di immobilizzatore. A dicembre dello stesso anno, entrambe le Case automobilistiche hanno presentato modifiche sostanziali (una protezione del blocchetto di accensione) — per i veicoli che non erano idonei agli aggiornamenti del software di sicurezza perché troppo vecchi.

Un problema che non riguarda solo questi due brand, visto che i furti di auto o componenti costosi come fari a led, batterie al litio delle auto ibride, airbag, sistemi infotainment, e molto altro, sono fenomeni sempre più frequenti contro cui le Case auto fanno poco o niente. Come ci racconta un esperto hacker in questa intervista, ai Costruttori non importa se le auto vengono rubate, per questo i sistemi contro il furto previsti per l’omologazione non vanno oltre i criteri minimi.