Furti auto in Italia: Puglia maglia nera del 2022

Dove avvengono i furti d’auto in Italia? Beh, i furti avvengono ovunque ma ci sono dei territori che sono totalmente fuori controllo, con numeri terrificanti in rapporto alla popolazione residente. Lo dimostrano i dati del Viminale sulle denunce rilevate nel 2022 dalle Forze dell’ordine, che sono alla base dell’indice della criminalità nel nostro Paese pubblicato dal Sole 24 Ore. Se a livello generale Milano si conferma la provincia più pericolosa con 6.991 reati denunciati ogni 100 mila abitanti, limitatamente ai furti d’auto svettano invece due province pugliesi, a testimonianza di una situazione che nel tacco d’Italia ha da tempo superato i limiti della tollerabilità.

FURTI D’AUTO 2022 IN ITALIA: ECCO LE PROVINCE CON PIÙ DENUNCE

La provincia con più furti di auto nel 2022, in base al numero di denunce rapportato alla popolazione residente, è l’ultima nata tra le sei amministrazioni provinciali pugliesi: Barletta-Andria-Trani o BAT, con 1.036 segnalazioni alle Forze dell’ordine ogni 100 mila abitanti. È una cifra altissima ed estremamente preoccupante, soprattutto se consideriamo che la provincia in seconda posizione, anch’essa della Puglia (Foggia), risulta staccatissima con ‘solamente’ 638,5 denunce/100mila ab. Al terzo posto Napoli con 614,4. A completare il quadro disastroso della Puglia in materia di furti di autovetture ci sono il 5° posto di Bari, l’11° di Brindisi, il 14° di Taranto e il 22° di Lecce. Di seguito le prime 10 posizioni:

Barletta-Andria-Trani: 1.036,0 denunce ogni 100.000 abitanti Foggia: 638,5 Napoli: 614,4 Catania: 512,4 Bari: 505,4 Palermo: 447,2 Caserta: 354,7 Roma: 347,8 Salerno: 299,3 Campobasso: 256,1.

Quali sono invece le province italiane con meno furti d’auto? Ebbene, Sondrio (9,5 denunce nel 2022 ogni 100 mila abitanti), Belluno (8,6) e Pordenone (8,1) sono tre oasi felici nelle quali si può quasi lasciare l’auto aperta, e con le chiavi dentro, senza correre alcun rischio.





FURTI SU AUTO IN SOSTA: PREVALE IL CENTRO-NORD

Il quadro cambia completamente se si prendono in esame i furti su auto in sosta, ossia quei furti che riguardano non l’auto nel suo complesso ma singole parti oppure oggetti presenti all’interno dell’abitacolo. In questo caso la Puglia è più defilata mentre domina la provincia di Prato con 514,6 denunce ogni 100 mila abitanti, seguita da Milano (414,3) e Roma (352,5). Di seguito le prime 10 posizioni:

Prato: 514,6 denunce ogni 100 mila abitanti Milano: 414,3 Roma: 352,5 Pisa: 342,0 Livorno: 316,7 Firenze: 291,5 Rimini: 290,8 Modena: 280,7 Catania: 275,6 Bologna: 259,7.

Migliori province Enna (22,6), Potenza (17,3) e Sondrio (12,9).





FURTI MOTOCICLI IN ITALIA: NEL 2022 IL PRIMATO VA A PALERMO

Passiamo adesso ai motocicli, che sono i veicoli a due, tre o quattro ruote con cilindrata superiore a 50 cc se termici, o 4 kW se elettrici. Il numero dei furti delle moto è decisamente minore se confrontato con le auto, visto che la provincia con più sottrazioni, Palermo, conta ‘soltanto’ 171,9 denunce ogni 100 mila abitanti contro le oltre 1.000 del territorio con più furti auto. Dal punto di vista geografico il panorama è più eterogeneo, essendoci ai primi posti province situate in diverse zone d’Italia. Di seguito le prime 10 posizioni:

Palermo: 171,9 denunce ogni 100 mila abitanti Napoli: 159,5 Livorno: 133,1 Catania: 116,5 Genova: 107,9 Roma: 101,3 Milano: 86,8 Trieste: 69,7 Imperia: 62,0 Savona: 58,1.

In Italia rubano meno moto a Piacenza (1,1), Pordenone (0,6) e Rovigo (0,4).





FURTI CICLOMOTORI IN ITALIA: LIVORNO E TANTA SICILIA

L’ultimo dato che abbiamo estrapolato dall’indice della criminalità in Italia del Sole 24 Ore riguarda i ciclomotori, ovvero i cosiddetti ‘cinquantini’. La provincia di Livorno, che già era risultata terza tra quelle con più furti di motocicli, si prende anche il primato di territorio dove rubano più motorini. Alle sue spalle un tris di province siciliane come Ragusa, Trapani e Palermo. Di seguito le prime 10 posizioni:

Livorno: 77,2 denunce ogni 100 mila abitanti Ragusa: 65,0 Trapani: 56,8 Palermo: 51,8 Napoli: 41,0 Rimini: 37,6 Siracusa: 36,5 Imperia: 31,2 Pescara: 30,4 Pisa: 25,2.

Invece le tre province con meno furti di ciclomotori in Italia sono Udine (1,5 denunce ogni 100 mila abitanti), Vibo Valentia (1,3) e l’onnipresente Pordenone (1,0).