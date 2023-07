Furti auto 2022: +18,9% in un anno, 2 rubate ogni 1000 circolanti

Dopo la parentesi dettata dalla pandemia tornano ad aumentare i furti d’auto: in base ai dati ufficiali del Ministero dell’Interno, nel 2022 in Italia il numero dei furti di autoveicoli è passato infatti da 68.570 del 2021 a 81.497 (+18,9%). Se nel 2020 le misure anti-Covid avevano favorito una significativa riduzione dei furti (-22,5% rispetto al 2019), nel 2021, con il progressivo allentamento delle restrizioni, si era già assistito a una lieve ripresa del fenomeno (+3,7% rispetto al 2020). Il deciso incremento registrato nel 2022 ha riportato invece il numero dei furti auto quasi ai livelli pre-pandemia, visto che nel 2019 le autovetture rubate erano state circa 85 mila.

FURTI AUTO 2022 IN AUMENTO, MA CRESCE ANCHE IL NUMERO DELLE VETTURE RECUPERATE

Per fortuna, così come sono aumentati i furti, è cresciuto pure il numero delle auto recuperate dalle Forze dell’ordine. Nel 2022 la percentuale dei veicoli ritrovati rispetto a quelli rubati è risultata del 41% (oltre 33.000 veicoli recuperati), la più alta degli ultimi cinque anni. Per fare un raffronto, nel 2020 la percentuale era stata pari al 36,8% (oltre 24.300 veicoli) e nel 2021 del 37,0% (corrispondente a oltre 25.300 veicoli).

Per quanto riguarda invece l’incidenza dei furti d’auto rispetto al numero di autovetture circolanti, nel 2022 ne sono state rubate 2,03 ogni 1.000, in aumento (+17,7%) sia rispetto al 2021, quando erano state 1,72, che al 2020 (1,66). C’è tuttavia una forte variabilità di questo indicatore a livello territoriale.

FURTI AUTO 2022: NEL SUD ITALIA L’INCIDENZA SALE A 4,43 OGNI 1000

Anche nel 2022, infatti, le regioni del sud Italia hanno confermato un’incidenza dei furti rispetto al numero di autovetture circolanti nettamente superiore alla media nazionale (4,43‰, +17% sul 2021), con il 37% di vetture recuperate. In totale gli autoveicoli rubati sono stati 39.449 (+17,3%).

Se in Basilicata si è osservato, nel 2022, un raddoppio del numero dei furti (anche se in valore assoluto le cifre sono poco rilevanti), in Abruzzo e in Molise gli incrementi sono risultati rispettivamente del +46,3% e del +62,3%, mentre in Puglia e in Campania del +15,6% e del +7,2% (in queste ultime due regioni si concentrano tuttavia oltre il 90% dei furti auto nell’Italia meridionale). La Calabria è la regione dove l’aumento dei furti è stato più contenuto (+5,2%), anche se erano due anni che si registrava una riduzione del fenomeno. A livello nazionale le regioni con l’incidenza più elevata di furti in rapporto alle autovetture circolanti sono state Campania (6,28‰) e Puglia (5,52‰).

FURTI DI AUTO NEL CENTRO ITALIA: AUMENTO PREOCCUPANTE IN MARCHE E TOSCANA

Nel 2022 il centro Italia ha registrato un aumento del numero dei furti del +17,0%, passando da 13.472 a 15.765 autovetture rubate, e solo un terzo dei veicoli rubati è stato poi recuperato. Il Lazio ha confermato di essere la regione dove si rileva la maggior parte dei furti di questa area del Paese e dove peraltro si è registrato un incremento del fenomeno del +15,3%. Numeri in aumento anche nelle altre regioni del centro e in particolare nelle Marche (+45,3% di furti auto in un anno) e in Toscana (+32,8%). Nelle regioni dell’Italia centrale l’incidenza rispetto alle autovetture circolanti è risultata inferiore allo 0,49‰, se si esclude il Lazio (che avendo Roma fa storia a sé) dove tale rapporto è arrivato al 3,58‰.

FURTI D’AUTO 2022: LA SITUAZIONE NELLE REGIONI DEL NORD

Spostandoci adesso al nord del Paese, notiamo che l’aumento medio del numero dei furti di auto è stato pari al +11,0% e circa la metà dei veicoli rubati è stato successivamente recuperato dalle Forze dell’ordine. Più in dettaglio, escludendo la Valle d’Aosta che presenta valori assoluti dei furti poco rilevanti, è il Trentino-Alto Adige la regione che ha registrato nel 2022 l’incremento più consistente (addirittura +140% rispetto al 2021), seguita dalla Liguria (+58,4%) e dall’Emilia-Romagna (+30,1%). Crescita per fortuna più contenuta in Piemonte, Lombardia e Veneto. Curiosamente il Friuli-Venezia Giulia è stata l’unica regione italiana che nel 2022 ha visto una riduzione dei furti auto (-19,4%). Il nord Italia è l’area in cui l’incidenza dei furti sulle auto circolanti è stata la più bassa (in media 0,74‰).

I FURTI D’AUTO IN ITALIA: IN SICILIA RUBANO 3,45 AUTO OGNI 1000 CHE CIRCOLANO

Infine ecco le risultanze sui furti auto 2022 nell’Italia insulare. Complessivamente si è registrato un incremento del +37,8% sul 2021, con il 47,8% di veicoli ritrovati. La Sicilia ha mostrato un aumento del +38,1% (incidenza 3,45‰), mentre il balzo in avanti della Sardegna è stato del +33,0% (incidenza 0,66‰).