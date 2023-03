FORUMAutoMotive 2023: il Ban auto ICE 2035 al centro del dibattito

Torna l’evento FORUMAutoMotive, l’edizione 2023 si conferma l’evento di incontro e dibattito sui temi caldi del mondo automotive nei giorni 20 e 21 marzo 2023. Anche SicurAUTO.it sarà presente assieme a un ristretto numero di giornalisti presenti fin dal primo giorno dell’evento (20 marzo) che avverrà a porte chiuse, ma entrambi i giorni potranno essere seguiti in diretta streaming. Ecco tutti i dettagli dell’evento, come seguire la diretta e il programma.

FORUMAUTOMOTIVE: MOBILITÀ E FUTURO, È SCONTRO CON L’UE

Il FORUMAutoMotive 2023, evento di spicco organizzato e promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, ha come tema centrale la mobilità sostenibile di oggi e di domani. Il titolo dell’evento è “Se a soffiare sull’eco-mobilità non è il vento del buonsenso” che anticipa uno dei temi più caldi: il ban 2035 delle auto nuove ICE, a cui l’Italia si è opposta. “L’esigenza di avere una visione realistica dei cambiamenti in atto, privilegiando la neutralità tecnologica, le eccellenze industriali e l’indipendenza energetica. Verso un mondo più “green”, ma con trasparenza e buon senso” è il filo conduttore dei dibattiti a cui parteciperà in presenza il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto che risponderà alle domande degli ospiti.

COME SEGUIRE IL FORUMAUTOMOTIVE 2023

Per seguire l’evento basta collegarsi alla pagina Facebook FORUMAutoMotive o ai link delle due giornate, di cui riportiamo in dettaglio il programma degli interventi al paragrafo successivo.

PROGRAMMA PRIMO GIORNO FORUMAUTOMOTIVE 2023

Qui sotto riportiamo in dettaglio i vari interventi del programma FORUMAutoMotive 2022 del 20-21 marzo. Il giorno del 20 marzo (dalle ore 15.00, solo in diretta streaming, come nelle precedenti edizioni), è dedicato al confronto tra la filiera della mobilità, il mondo del lavoro e la politica.

Ore 15.00 – Saluti di Pierluigi Bonora, Giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive

Dario Duse, Country Leader Italia ed EMEA Co-Leader of Automotive & Industrial Team, di AlixPartners, presenta l’ultimo aggiornamento del Global Automotive Outlook

Ore 15.20 – Prima Tavola Rotonda Dealer: “Concessionari e Case automobilistiche: nuovi scenari“.

Modera il giornalista Pierluigi Bonora, interventi di Massimo Ghenzer, Presidente Areté Methodos

Partecipano:

Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto

Gianluca Italia – Amministratore Delegato di Mocauto Group

Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi Automotive S.p.A. (in attesa di conferma)

Sergio Tumino, ST Sergio Tumino, Ragusa

Mario Verna – General Manager di Queen Car Torino

Plinio Vanini – Presidente di Autotorino

Ore 17.00 – Presentazione del Rapporto UNEM “Decarbonizzare i trasporti. Più soluzioni per un obiettivo comune“.

A cura di Claudio Spinaci, presidente di UNEM

Ore 17.20 – A seguire “Parola alla filiera”

Modera Pierluigi Bonora, interventi di Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club Milano

Partecipano:

Andrea Arzà, Presidente Federchimica-Assogasliquidi

Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Federmotorizzazione

Michele Crisci, Presidente di Unrae

Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto

Flavio Merigo, Presidente di Assogasmetano

Roberto Scarabel, Presidente di AsConAuto

Paolo Scudieri, Presidente ANFIA (in attesa di conferma)

Mauro Tedeschini, Fondatore di Vaielettrico.it

Alberto Viano, Presidente di Aniasa

PROGRAMMA SECONDO GIORNO FORUMAUTOMOTIVE 2023

Ore 9.00 – Proclamazione del “Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive 2023”

Intervista, motivazione e consegna del premio a cura di Pierluigi Bonora e Roberta Pasero, giornalista de Il Giornale

Ore 09.20 – Primo talk show – “Codice della strada: dalle parole si passi ai fatti. La sicurezza non dev’essere una questione politica”

Modera Umberto Zapelloni, Responsabile inserto Mobilità il Foglio

Partecipano:

Valentina Borgogni, Presidente Associazione Gabriele Borgogni Onlus

Galeazzo Bignami, Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti

Paolo Ciuffi, Paolo Ciuffi, Ceo e Fondatore di D6 Drive Responsibly

Luigi di Matteo, Coordinatore Centrale Area Tecnica ACI

Filiberto Mastrapasqua, Direttore Polizia Stradale (in attesa di conferma)

Camillo Mazza, General Manager Bosch

Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia e Executive Vice President DEKRA Group – Head of Region CEEME

Emilio Patella, Segretario Nazionale UNASCA

Ore 10.40 – Secondo talk show – “Tutti in elettrico dal 2035, intanto arriva l’Euro 7. E l’idrogeno? E il nucleare? Come investire e programmare”

Modera il giornalista Luca Talotta

Partecipano:

Pierpaolo Biffali, Head of Powertrain Product Engineering, Iveco Group

Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania

Francesco Luccisano, Responsabile Relazioni Esterne, Sostenibilità e Corporate Academy IP

Camillo Piazza, presidente di Class Onlus

Marco Saltalamacchia, Presidente del Gruppo Koelliker

Andrea Taschini, Manager Automotive

Massimiliano Tocconelli, Responsabile del Settore Nucleare del Gruppo Tosto

Ore 12.00 – Terzo talk show – “Transizione green, industria automotive e occupazione. Il buon senso come priorità”

Modera Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive

Partecipano:

Paolo Borchia, Europarlamentare

Galeazzo Bignami, Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti

Marco Bonometti, Presidente di Gruppo OMR

Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA

Guido Guidesi, Vicepresidente dell’Alleanza tra le Regioni Europee Automotive (in attesa di conferma)

Rocco Palombella, Segretario Generale UILM

Chiusura dei lavori ore 13.30