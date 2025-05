Finale Coppa Italia 2025: mezzi pubblici gratis per i tifosi

In occasione della finale di Coppa Italia 2025 tra Milan e Bologna, in programma mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma con inizio alle ore 21:00, torna il progetto Road to Zero sperimentato con successo già l’anno scorso, che prevede tra le varie iniziative anche la possibilità, per i tifosi in possesso del biglietto per la partita, di raggiungere lo stadio usufruendo dei mezzi pubblici gratis.

MEZZI PUBBLICI GRATIS PER I POSSESSORI DEL BIGLIETTO DELLA PARTITA

Il progetto, organizzato da Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità, testimonia l’impegno di tutte le parti in causa sul tema della sostenibilità e nel promuovere eventi responsabili, accessibili e a basso impatto ambientale. E infatti, tra le iniziative messe in campo per ridurre le emissioni legate agli spostamenti, grazie alla collaborazione di Atac i possessori del biglietto per la finale di Coppa Italia 2025 potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici della rete di trasporto capitolina il giorno della gara (metro, ferrovia urbana e bus).

FINALE COPPA ITALIA 2025: MODIFICA ORARIO METROPOLITANE

Inoltre, per agevolare i tifosi, l’orario delle metropolitane di Roma sarà prolungato fino all’1,30 di notte (anche della linea C sospendendo per mercoledì 14 i lavori serali di prolungamento del tracciato) e saranno potenziate le linee del trasporto pubblico verso lo Stadio Olimpico, in particolare i collegamenti 2, 69, 280, 446, 910.

A questo proposito, ricordiamo quali sono tutti i collegamenti tram e bus che raggiungono l’area dello stadio: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e, 982. Inoltre ulteriori bus Atac rimarranno disponibili alle stazioni Termini e Tiburtina per eseguire, su ordine della Questura in caso di necessità, il servizio navetta da e per lo Stadio Olimpico. Ulteriori informazioni qui.

STRADE CHIUSE E BUS DEVIATI

Ma non è tutto. Grazie alla collaborazione con i servizi di sharing autorizzati da Roma Capitale, sarà possibile raggiungere lo stadio romano anche con la bici, il monopattino, lo scooter, il taxi e l’auto condivisa. Per l’occasione sono stati predisposti parcheggi dedicati dove sarà possibile chiudere il noleggio e ritrovare il mezzo al termine della partita.

Infine, per ragioni di sicurezza, in zona stadio dalle ore 17:00 del 14/5 ci saranno strade chiuse al traffico e deviazioni di mezzi pubblici: in particolare la linea di bus 226, gestita dall’operatore privato Bis, durante le chiusure sarà deviata sui lungotevere Salvo D’Acquisto e Thaon De Revel.