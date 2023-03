Fascia verde Roma: proroga limitazioni al 30 giugno 2023

Roma Capitale ha prorogato al 30 giugno 2023 le limitazioni di accesso in Fascia Verde dei veicoli più inquinanti. La nuova ordinanza, che sostituisce quella scaduta il 28 febbraio, conferma dunque il divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli nella vasta zona a traffico limitato che comprende buona parte del territorio comunale di Roma all’interno del Grande Raccordo Anulare. Andiamo a scoprire i dettagli.

FASCIA VERDE ROMA: NUOVE LIMITAZIONI AL 30 GIUGNO 2023

Come probabilmente ricorderete le nuove limitazioni erano state introdotte lo scorso mese di novembre, insieme alla ridefinizione dei confini della Ztl Fascia Verde. Esse prevedevano, e prevedono ancora a seguito della proroga al 30 giugno 2023, i seguenti divieti in vigore dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi infrasettimanali) dalle 0:00 alle 24:00:

auto a benzina fino a Euro 2;

auto diesel fino a Euro 3;

ciclomotori e motoveicoli, benzina e diesel, Euro 0 e 1 (quelli Euro 2 beneficiano di una deroga).

L’ordinanza, lo ricordiamo, è sino al 30 giugno 2023 ma il provvedimento è permanente. Il ricorso a periodiche ordinanze è necessario nell’attesa che si completi la realizzazione del piano di segnalamento della nuova Ztl Fascia Verde, anche mediante l’installazione di telecamere per il controllo automatico degli accessi.

FASCIA VERDE ROMA: DEROGHE AI DIVIETI DI ACCESSO

L’ordinanza di Roma Capitale che dispone per alcune categorie di veicoli il divieto di accesso e di circolazione in Fascia Verde prevede tuttavia numerose deroghe che riguardano:

veicoli muniti del contrassegno per persone invalide;

veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale;

veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico di linea soggetti a oneri di servizio pubblico;

veicoli adibiti alla gestione dei rifiuti urbani, della tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi del pronto ripristino del decoro urbano, nonché al pronto intervento manutentivo;

veicoli con targa CD (Corpo Diplomatico), SCV (Stato Città del Vaticano) e CV (Città del Vaticano);

veicoli d’epoca solo in occasione degli eventi autorizzati dagli organi competenti.

Fino al 30 giugno 2023 è inoltre disposta la deroga allo stop ai ciclomotori e motoveicoli diesel Euro 2.

Importante: le categorie esentate o che beneficiano di una deroga sono esclusivamente quelle riportate nell’ordinanza comunale. Non esistono pertanto elenchi dedicati (ad esempio riferiti a targhe specifiche) né, tanto meno, deroghe rilasciate ad personam.

FASCIA VERDE ROMA: LIMITAZIONI FUTURE

Le attuali limitazioni in vigore nella Fascia Verde sono solamente un ‘anticipo’ degli ulteriori divieti che saranno introdotti in futuro, alcuni dei quali già a partire dal prossimo autunno.

Provvedimenti permanenti (tutto l’anno dal lunedì al sabato per 24 ore):

dal 1° novembre 2024: autoveicoli alimentati a benzina Euro 3.

Provvedimenti stagionali (validi dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno):

dal 1° novembre 2023

– autovetture alimentate a diesel Euro 4 nella fascia oraria 7:30 – 20:30;

– veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 4 nella fascia oraria 7:30 – 10:30 e 16:30 – 20:30;

– ciclomotori e motoveicoli alimentati a diesel Euro 3.

dal 1° novembre 2024

– autovetture alimentate a diesel Euro 5 nella fascia oraria 7:30 – 20:30

– veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 5 nella fascia oraria 7:30 – 10:30 e 16:30 – 20:30.

Ricordiamo che già oggi, in caso di superamento del valore limite per gli inquinanti atmosferici, possono essere introdotte misure emergenziali con divieto di circolazione per ulteriori categorie di veicoli, fino ai diesel Euro 6.